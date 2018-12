Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstag zum Handelsstart noch keine einheitliche Tendenz durch. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 3.210 Punkten knapp behauptet, und der DAX bröckelt um 0,4 Prozent ab auf 11.415. Die anderen Länderindizes liegen ebenfalls nahe an ihren Schlussständen vom Montag. Unter stärkeren Gewinnmitnahmen leiden nach dem Aufwärtsschub vom Wochenanfang die Autotitel, dagegen sind defensive oder konjunkturresistente Aktien gefragt.

Der Branchenindex der Autotitel im Stoxx verliert 1,3 Prozent. VW geben 1,9 Prozent ab und Daimler 1,4 Prozent. Bei den Zuliefern fallen Continental um 3,1 Prozent. Jefferies hat die Aktie des Zulieferers auf "Halten" von "Kaufen" zurückgestuft, genauso wie Hella, die noch etwas stärker nachgeben.

Für wieder stärker aufkommende Zweifel an der US-chinesischen Annäherung sorgt, dass seitens China kaum etwas zu hören ist über laut US-Präsident Trump gemachten Zusagen - beispielsweise Zölle auf Autoimporte betreffend.

Dazu verunsichern Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie Präsidentenberater Larry Kudlow, die sich wenig zuversichtlich für das Zustandekommen eines umfassenden Handelsabkommens mit China zeigen. Die Einigung im Handelsstreit auf zunächst kaum mehr als einen 90-tägigen Verzicht auf weitere gegenseitige Strafzölle klang schon zu Beginn der Woche für viele Akteure nicht überzeugend.

Daneben schwelt die Unsicherheit um das Thema Brexit weiter am Markt. In Großbritannien beginnt im Unterhaus eine fünftägige Debatte über das Prozedere des Ausstiegs aus der EU, bevor dann am 11. Dezember darüber abgestimmt wird. Der Ausgang gilt als offen.

Etwas gebremst wird die Stimmung auch vom Anstieg des Euro auf 1,1397 Dollar, wobei der Dollar in der Breite wieder etwas Schwäche zeigt und damit die volatile Seitwärtsentwicklung der vergangenen Tage fortsetzt.

Linde-Aktie kommt in den Stoxx-50-Index

Rückenwind für Linde kommt von der Aufnahme der Aktie in den Stoxx-50-Index. Der Kurs gewinnt 1,8 Prozent. Für Linde verlieren Barclays ihren Platz im Auswahlindex der 50 größten Unternehmen Europas. Der Kurs von Barclays kann sich trotzdem gut behaupten.

Daneben konzentriert sich der Markt auf der Käuferseite auf konjunkturunabhängige Titel. Der Branchenindex der Versorger steigt um 0,4 Prozent, Nahrungsmittel- und Telekom-Aktien legen ähnlich stark zu. Im DAX gewinnen Eon 0,4 Prozent und RWE 0,3 Prozent. Beiersdorf als antizyklischer Konsumwert steigen um 1 Prozent.

Evotec ziehen um ein halbes Prozent an. Das Biotechnologieunternehmen hat den Beginn einer Wirkstoffforschungsallianz mit LEO Pharma mitgeteilt, ohne finanzielle Details zu nennen. Biotest profitieren zunächst nicht davon, dass das Unternehmen eine Forschungsphase eines Forschungslizenz- und Optionsvertrags abgeschlossen hat und nun die Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung seines Blutgerinnungspräparats erhält. Der Kurs gibt um 1,1 Prozent nach.

In der vierten Reihe knickt der Kurs des Medienunternehmens Pantaflix um über 20 Prozent ein. Pantaflix erwartet wegen einer Projektverschiebung 2018 einen operativen Verlust von 7 bis 9 Millionen Euro.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.203,27 -0,36 -11,72 -8,58 Stoxx-50 2.950,49 -0,17 -5,15 -7,15 DAX 11.414,35 -0,45 -51,11 -11,64 MDAX 23.700,49 -0,29 -67,80 -9,54 TecDAX 2.637,53 -0,33 -8,79 4,29 SDAX 10.602,61 -0,33 -35,18 -10,80 FTSE 7.063,55 0,02 1,14 -8,13 CAC 5.028,05 -0,51 -25,93 -5,36 Bund-Future 161,79 0,13 3,58 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:58 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,1385 +0,28% 1,1371 1,1319 -5,2% EUR/JPY 128,67 -0,27% 128,93 128,54 -4,9% EUR/CHF 1,1340 +0,07% 1,1336 1,1311 -3,2% EUR/GBP 0,8919 -0,03% 0,8877 0,8863 +0,3% USD/JPY 113,00 -0,55% 113,39 113,55 +0,3% GBP/USD 1,2764 +0,30% 1,2809 1,2769 -5,5% Bitcoin BTC/USD 4.004,77 +2,6% 3.997,62 4.034,81 -70,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,61 -0,01 Deutschland 10 J. 0,29 0,30 -0,14 USA 2 Jahre 2,82 2,82 0,92 USA 10 Jahre 2,95 2,97 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,06 0,08 0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,52 52,95 +1,1% 0,57 -7,3% Brent/ICE 62,45 61,69 +1,2% 0,76 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,50 1.230,82 +0,6% +7,68 -4,9% Silber (Spot) 14,55 14,38 +1,1% +0,16 -14,1% Platin (Spot) 805,90 809,00 -0,4% -3,10 -13,3% Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,2% +0,01 -16,3%

