Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Reserve Bank of Australia (RBA) heute den Leitzins unverändert bei 1,50% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Hinweis im Statement zur Zinsentscheidung auf eine Verlangsamung des globalen Welthandels aufgrund der bestehenden Handelsstreitigkeiten lasse darauf schließen, dass trotz einer zuletzt guten wirtschaftlichen Entwicklung in Australien selber vorerst noch nicht mit ersten Leitzinserhöhung zu rechnen sei. Einen solchen Schritt würden die Analysten für das 2. Quartal 2019 erwarten. (04.12.2018/alc/a/a) ...

