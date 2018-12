In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-Porr -Hybrid-Anleihe 2017 (A19CTJ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als weiterhin "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen. Begründung: "Aufgrund der Profitabilität der Porr-Gruppe in den vergangenen Jahren, der mittelfristigen Eigenkapitalquote von ca. 20% sowie dem signifikanten Wachstum, der stabilen Ergebnisentwicklung in den Jahren 2017 und 2018 in Verbindung mit der Rendite der Hybridanleihe von 5,76% p.a. (auf Kursbasis 99,25% am 03.12.2018 bei Berechnung bis zum ersten Rückzahlungstermin am 06.02.2022) bewerten wir die 5,50%-Porr-Hybridanleihe (WKN A19CTJ) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen ...

