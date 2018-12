In den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer gibt es nach Bahn-Angaben Fortschritte. "Bei zentralen Themen wie Kurzpausen und Pausen auf dem Zug haben wir uns nun grundsätzlich verständigt", teilte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag mit.

Annäherungen habe es auch beim Thema Zulagen gegeben. Ein Sprecher der Gewerkschaft machte am Morgen noch keine Angaben zur vierten Verhandlungsrunde, die in der Nacht in Berlin zu Ende gegangen war.

In den Verhandlungen für die rund 36 000 Beschäftigten des Zugpersonals fordert die Gewerkschaft, dass Pausen im Zug und auswärtige Übernachtungen des Zugpersonals verringert werden. Lokführer und Zugbegleiter sollen zudem 7,5 Prozent mehr Geld sowie höhere Nacht-, Sonn- und Feiertagszulagen erhalten./bf/brd/DP/nas

