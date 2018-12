DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "5,50%-PORR-Hybrid-Anleihe" (UPDATE) - 5,50%-PORR-Hybrid-Anleihe wird weiterhin mit 3 von 5 möglichen Sternen eingeschätztUnternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta016/04.12.2018/10:00) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-PORR-Hybrid-Anleihe 2017 (A19CTJ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als weiterhin "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.



Die PORR-Gruppe ist eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in Wien. Die Gruppe beschäftigt knapp 18.000 Mitarbeiter und erbringt eine Produktionsleistung von rund 4,7 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2017). Das Leistungsspektrum der PORR-Gruppe umfasst vom Wohnbau bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten alle Bereiche der Bauwirtschaft. Der Fokus der Gruppe liegt auf den Heimmärkten: Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien, in denen rund 95% der Produktionsleistung erbracht werden. Zudem expandiert die PORR-Gruppe in internationale Märkte sowohl in Europa als auch im Nahen Osten (Katar), insbesondere im Rahmen von Infrastrukturprojekten.



Erneute Steigerung des Auftragsbestandes, Ergebnis im 3. Quartal weiter angestiegen Die PORR-Gruppe weist zum 30.09.2018 mit 6,83 Mrd. Euro einen der höchsten Auftragsbestände der Firmengeschichte aus. Dies entspricht einem Anstieg um 17,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (5,8 Mrd. Euro). Neben der positiven Auftragsentwicklung konnte auch die Produktionsleistung für die ersten neun Monate des Jahres 2018 auf rund 4,1 Mrd. Euro gesteigert werden (Vorjahresperiode: 3,3 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 31,2 Mio. Euro leicht über dem Wert der Vorperiode von 28,4 Mio. Euro.



Durch die Steigerung der Produktionsleistung konnten die Kostensteigerungen für Baumaterialien (Beton: 20%) und Löhnen mehr oder weniger kompensiert werden. In Polen ist PORR mit eigenem Personal relativ gut aufgestellt. Subunternehmer entscheiden sich gerne für PORR wegen dessen guten Rufs, so dass insofern keine Kapazitätsengpässe bei den ehrgeizigen Plänen in naher Zukunft entstehen sollten.



Eigenkapitalquote gegenüber der Vorperiode leicht gesunken; operativer Cash Flow etwas verbessert Die Eigenkapitalquote verringerte sich im bisherigen Geschäftsjahr 2018 vorübergehend auf 17,8% (Vorperiode: 20,7%) wegen der starken Investitionen für die derzeitigen Baumaßnahmen (die Bilanzsumme stieg im gleichen Zeitraum von 2,90 Mrd. Euro auf 3,25 Mrd. Euro). Die Eigenkapitalquote bewegt sich hiermit noch weitgehend im vom Unternehmen definierten Zielbereich von ca. 20,0%. Im Februar 2017 konnte die PORR-Gruppe mit der Neuemission der 5,50%-Hybrid-Anleihe zusätzliches Kapital in Höhe von 125,0 Mio. Euro einwerben.



Der operative Cash Flow ist zwar weiterhin negativ in Folge, hat sich aber gegenüber der Vorperiode von -371 Mio. Euro auf -189 Mio. Euro verbessert. Dies ist den enormen Vorleistungen für die großen Bauprojekte geschuldet, z.B. für die Erweiterung des Brenner Basistunnels (ca. 18 km). Hier allein beträgt die Vertragssumme rund 530 Mio. Euro bei einer Bauzeit bis 2024. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag erhöhte sich somit auch die Nettoverschuldung auf 460 Mio. Euro (Vorperiode: -147 Mio. Euro).



Branchenkonsolidierung nach Erwerb neuer Gesellschaften in Deutschland und Österreich In der Berichtsperiode Q3 2018 wurden nur geringe Zukäufe getätigt. Im Fokus steht die Integration der Zukäufe der letzten Jahre. Dies zeigt sich auch an dem Anstieg der Erträge aus den Joint Venture Vereinbarungen (ARGE etc.) von 2,0 Mio. Euro auf 7,4 Mio. Euro.



5,50%-PORR-Hybridanleihe mit unbefristeter Laufzeit und erster Kündigungsmöglichkeit zum 06.02.2022 Die im Februar 2017 emittierte Hybridanleihe der PORR AG ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich 06.02.) ausgestattet und hat eine unbefristete Laufzeit. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 125 Mio. Euro platziert. Erster Rückzahlungstermin ist der 06.02.2022 zu einem Rückzahlungskurs von 100,0% des Nennwertes. Ab dem 06.02.2022 ist die Anleihe variabel verzinst (5-Jahres ISDAFIX2 Swapsatz zzgl. Zinsaufschlag von 10,312% p.a.). Aufgrund der deutlich steigenden Verzinsung ab dem Jahr 2022 ist bei planstabiler Entwicklung von einer vorzeitigen Kündigung der Anleihe zum erstmöglichen Termin auszugehen. Die Hybridanleihe ist aufgrund definierter Bedingungen für die Zinszahlungen, deren Eintritt von der PORR AG bewirkt bzw. verhindert werden können, als Eigenkapital-Instrument einzustufen. Die Anleihe ist nachrangig gegenüber allen anderen bestehenden und zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin.



Fazit: Durchschnittlich attraktive Bewertung Aufgrund der Profitabilität der PORR-Gruppe in den vergangenen Jahren, der mittelfristigen Eigenkapitalquote von ca. 20% sowie dem signifikanten Wachstum, der stabilen Ergebnisentwicklung in den Jahren 2017 und 2018 in Verbindung mit der Rendite der Hybridanleihe von 5,76% p.a. (auf Kursbasis 99,25% am 03.12.2018 bei Berechnung bis zum ersten Rückzahlungstermin am 06.02.2022) bewerten wir die 5,50%-PORR-Hybridanleihe (WKN A19CTJ) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen).



