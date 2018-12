FRANKFURT (Dow Jones)--Die Billigfluglinie Ryanair und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben sich rund elf Monate nach dem ersten Pilotenstreik auf ein Eckpunktepapier verständigt. Bis Ende März wollen beide Seiten insgesamt vier Tarifverträge auf der Grundlage deutschen Rechts schließen, wie die Gewerkschaft mitteilte.

In den Tarifstreit kam Bewegung, nachdem der Bundestag Ende vergangener Woche eine Gesetzesänderung beschloss, wonach es künftig Flugbegleitern und Piloten möglich ist, auch ohne Tarifvertrag einen Betriebsrat zu gründen. Damit gaben die Politiker den Ryanair-Beschäftigten Schützenhilfe. Der Airline wird seit Jahren vorgeworfen, die eigenen Mitarbeiter auszubeuten und ihnen bedeutende Arbeitnehmerrechte zu verwehren.

"Aufgrund der Gesetzesänderung des Betriebsverfassungsgesetzes konnten wir Ryanair überzeugen, einen Tarifvertrag über betriebliche Mitbestimmung zu schließen", erklärte VC-Präsident Martin Locher.

Neben Arbeits- und Vergütungsbedingungen, die demnach bis Ende Februar tarifvertraglich festgeschrieben sein sollen, sehe die Verabredung bis spätestens Ende März 2019 einen Sozialplan und eine Personalvertretung vor. Während dieser Zeit sei Friedenspflicht ohne Arbeitskampf vereinbart worden.

Sämtliche in Deutschland stationierten Piloten würden ab Anfang Februar 2019 statt bislang irischer nunmehr Arbeitsverträge nach deutschem Recht haben. In der Absichtserklärung verständigten sich die VC und Fluggesellschaft auf eine Vielzahl von Punkten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in einem Manteltarifvertrag. Außerdem werde die Lohnstruktur geändert und der bislang sehr hohe variable Anteil am Gehalt für die Piloten reduziert. Dies führe zu einer deutlichen Erhöhung des Grundgehalts.

"Bleibt zu hoffen, dass neben Ryanair und Sunexpress auch andere Flugbetriebe, wie Germania und Aerologic jetzt zeitnah an den Verhandlungstisch kommen, um eine Sozialpartnerschaft mit der VC zu begründen", ergänzte Locher.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/chg

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2018 04:02 ET (09:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.