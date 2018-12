BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--In ihren nächtlichen Verhandlungen haben sich die europäischen Finanzminister darauf verständigt, dass der Bankenabwicklungsfonds SRF eher als geplant eine zusätzliche Absicherung erhält. Der sogenannte "Common Backstop" soll schon vor 2024 bereit sein, wie Eurogruppenchef Mario Centeno in Brüssel bekanntgab. "Das ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung der Glaubwürdigkeit der Bankenunion", ergänzte der portugiesische Finanzminister.

Der Backstop ist als letzte Sicherungsinstanz im Falle schwerer Bankenkrisen konzipiert. Dabei soll der Europäische Rettungsfonds ESM dem Bankenrettungsfonds SRF im Notfall zusätzliche Milliarden bereitstellen, um eine Pleitewelle von Geldhäusern zu verhindern. Den Bankenfonds füllen die Kreditinstitute derzeit selbst auf. Im Jahr 2024 wird er auf 55 Milliarden Euro angewachsen sein.

Damit stehen zwei der drei Säulen der Bankenunion, die die Europäer als Reaktion auf die schwere Finanzkrise vor zehn Jahren gegründet haben. Säule Nummer eins ist die gemeinsame Aufsicht der Geldhäuser unter dem Dach der Europäischen Zentralbank. Sie wird ergänzt von dem nun verstärkten Bankenabwicklungsfonds als zweiter Säule. An der dritten Säule einer gemeinsamen Einlagensicherung für Sparguthaben (Edis) wird noch gearbeitet.

Vor allem in Deutschland ist die Furcht groß, bei der Insolvenz südeuropäischer Banken zahlen zu müssen. Deshalb besteht die Bundesregierung auf dem Abbau des Bergs fauler Kredite in Italien, Griechenland und Portugal. "Bei Edis ist noch mehr Arbeit nötig", erklärte Centeno. Er verständigte sich mit seinem Amtskollegen darauf, eine hochrangig besetzte Arbeitsgruppe einzusetzen, die bis zum Sommer nächsten Jahres die deutschen Zweifel beseitigen soll.

Die Minister einigten sich außerdem darauf, dass der ESM künftig als eine Art Europäischer Währungsfonds in Not geratenen Staaten früher mit Krediten unter die Arme greifen können soll. Er wird mit der EU-Kommission bei der Bewertung von Wirtschaftsreformen in Krisenländern zusammenarbeiten, wenn sie ein Kreditprogramm angenommen haben.

Rettungseinsätze des Internationalen Währungsfonds (IWF) in EU-Ländern werden damit unwahrscheinlich. Der Widerstand gegen Finanzhilfen für reiche europäische Staaten war innerhalb des Fonds in den letzten Jahren stark gestiegen.

Die Minister haben mit ihrem Kompromiss das Treffen der Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche vorbereitet, auf dem die Beschlüsse abgesegnet werden sollen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2018 04:06 ET (09:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.