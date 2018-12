S&P 500 scheitert erneut an wichtigem Widerstand ISM-Index zum Fertigungssektor überrascht positiv Deutsche Autoindustrie hofft auf Zollbefreiung DE30: Technische Lage verschlechtert sich wieder

Der markbreite S&P 500 stieg am Montag um 1,09% auf 2.790 Punkte. Nach der deutlich höheren Eröffnung wurden die Gewinne auf ein 3-Wochenhoch ausgebaut, aber bereits gegen 9:00 Uhr (Hoch bei 2.813 Punkten) machten die Bären eine Kehrtwende. Angesichts der beeindruckenden Anstiege der vergangenen Woche ist solch eine korrektive Bewegung zwar angebracht, aber im größeren Bild (D1-Chart) fällt auf, dass das Niveau vom Anfang November ausgebildeten Double-Top bislang unüberwindbar ist. Die Käufer könnten nach diesem gescheiterten Ausbruchsversuch Schwierigkeiten mit der Widerstandszone um die 2.820 Punkte bekommen. In Übereinstimmung mit den heutigen Rückgängen an den asiatischen Aktienmärkten weisen die S&P 500-Futures bereits im vorbörslichen Handel eine Abwärtstendenz (-0,61%) auf. Der Optimismus hinsichtlich eines Deals zwischen den USA und China innerhalb der 90 Tage-Frist scheint offenbar zu schwinden bzw. scheinen die Märkte skeptisch zu sein, und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...