Die SPD? Kraftlos gefangen im ewigen Weiter-so. Die Grünen? Unter Habeck nur Verfechter eines verführerischen postmodernen Kapitalismus. Linke Politik muss sich aus dieser moralischen Umklammerung befreien.

Nicht nur die SPD, auch die Linkspartei hat ein großes Problem. Der Zeitgeist weht immer stärker von rechts, und die Stärke linker Politik, der Kampf gegen die Ungleichheit, ist zusammengeschrumpft auf die Frage, ob man moralisch die richtige Haltung einnimmt: Wer sich am lautesten über die AfD empört, bekommt den meisten Applaus.

Im Wettbewerb um die "klarste Kante" haben die Grünen gerade die Nase vorn. Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass ihr Höhenflug in dem Moment beginnt, wo sie sich von der sozialen Frage verabschieden und zur Partei der privilegierten Globalisierungsgewinner werden. Unstrittig ist, dass der Kampf für höhere Löhne und eine gerechte Verteilungspolitik hinter den Gefechten zwischen grüner Moral und rechter Moralprovokation verschwunden ist.

Seit der Flüchtlingskrise von 2015 dominieren zwei Erzählungen das politische Feld. Die rechtspopulistische Erzählung der AfD zeichnet ein düsteres Bild der Lage, und die liberal-populistische Erzählung der Merkel-CDU und Habeck-Grünen verbreitet Optimismus. Beide Erzählungen stehen symmetrisch zueinander. Wo die einen von "Kontrollverlust" und "Unrechtsstaat" sprechen, sagen die anderen "Wir schaffen das" und beschwören "ein Land, in dem wir gut und gerne leben".

Die linke Erzählung steht etwas ratlos vor diesem Schauspiel, bestand doch bisher ihre Aufgabe darin, die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft anzuprangern. Doch was darf man noch kritisieren, wenn die Forderung "Merkel muss weg" nachhaltig von der AfD reklamiert wird und Elitenkritik als faschistisch gilt? Das Dilemma, dem Alarm von rechts zu widersprechen und zugleich nicht den einschläfernden Parolen des liberalen Populismus zu verfallen, wird zu einer Zwangslage, in der die Sozialdemokratie europaweit unterzugehen droht. Beschleunigt wird der Verfall dadurch, dass ein Teil der linken Parteien sein Glück im Weiter-so sucht (die SPD der Groko) und ein anderer Teil in immer kleineren Bereichen der identitätspolitischen Erregungswellen untergeht (ein Flügel der Linkspartei).

In der aktuellen politischen Landschaft fehlt also eine linke Erzählung, die die soziale Frage ins Zentrum stellt. Die Sozialdemokratie war so lange erfolgreich, wie sie den Eigentümern immer größere Stücke von ihrer Rendite wegnehmen und damit die soziale Lage der arbeitenden Bevölkerung verbessern konnte. Diese ausgleichende Gerechtigkeit einer sozialen Umverteilung wurde von der besitzenden Klasse schon immer mit moralischen Argumenten abgewehrt. Die Botschaft war so einfach wie falsch: Wer viel besitzt, hat gut gearbeitet. Dabei haben Reichtum und Armut vor allem mit der Stellung in der ökonomischen Hierarchie zu tun. Ein mittelmäßiger Millionenerbe wird sein Vermögen vermehren, während ...

