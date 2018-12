Bern (awp) - Der Bund will sich im kommenden Jahr über die Ausgabe von Anleihen 2,5 Milliarden Franken am Kapitalmarkt beschaffen. Die Schweizerische Eidgenossenschaft will mit dem Geld eine auslaufende Anleihe von 5,8 Milliarden Franken zurückzahlen. Allerdings mindert der erwartete Rechnungsüberschuss des Bundes den Geldbedarf.Unter ...

