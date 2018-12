Nidau - Quickline hat in den vergangenen Monaten ein neues TV-Produkt entwickelt und kommt nun mit der neuen Quickline UHD-Box auf den Markt. Das neue Quickline TV eröffnet Kunden die gesamten Erlebniswelten von Netflix, Youtube und Google und bringt mit persönlichen Empfehlungen hilfreiche Orientierung in das riesige Unterhaltungsangebot von World Wide Web und klassischem Fernsehen. Kunden finden leicht ihre Lieblingsinhalte und switchen mit einem Klick zwischen den verschiedenen Erlebniswelten - einfach und schnell. Damit setzt Quickline neue Massstäbe punkto Kundenerlebnis.

Das neue Quickline TV ist die dritte Generation von TV-Produkten. Damit unterstreicht Quickline ihren Anspruch als Nummer 3 im Schweizer TV-Markt. «Bei der Entwicklung haben wir uns konsequent am Kundenbedürfnis und heutigen Nutzerverhalten orientiert», unterstreicht Frédéric Goetschmann. «Es geht darum, den Kunden die Welt der Apps zu eröffnen und diese mit klassischem Fernsehen und persönlichen Empfehlungen an einem Ort zu verschmelzen. In dieser riesigen Auswahl neuer Unterhaltungsplattformen brauchen Kunden Orientierung. Eine einfache Navigation, unterstützt mit einer Sprachsuche, hilft dem Kunden, sich leicht in der grossen Vielfalt zurechtzufinden und schnell das für ihn Passende zu bekommen.»

«Quickline war öfters schon Vorreiterin der Branche, ...

