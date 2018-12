Vault PromoMats kombiniert Digital Asset Management mit medizinischer, rechtlicher und regulatorischer Prüfung zur Optimierung der Verwaltung und Verteilung von Inhalten

Veeva Systems Inc. (NYSE: VEEV) meldete heute, dass Roche (SWX: ROG) sich für Veeva Vault PromoMats als Lösung für das weltweite Content und Digital Asset Management (DAM) entschieden hat.

Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Roche bei dieser wichtigen Initiative, die auf eine Beschleunigung der Markteinführung der kommerziellen und medizinischen Inhalte des Unternehmens abzielt, sagte John Chinnici, Vice President of Commercial Content bei Veeva. Vault PromoMats bietet der Life-Science-Branche eine einheitliche Lösung zur einfachen Erstellung und Verteilung von Inhalten mit integrierten Funktionen zur Verwaltung umfangreicher digitaler Assets.

Vault PromoMats ist die erste und einzige Anwendung, die Digital Asset Management mit einer medizinischen, rechtlichen und regulatorischen Prüfung kombiniert. So entfällt für Unternehmen die Notwendigkeit einer Verschiebung, Duplizierung und Verwaltung von Inhalten und digitalen Assets über mehrere Systeme hinweg, um die Transparenz, Kontrolle und Konformität in der gesamten digitalen Lieferkette zu verbessern.

Weitere Informationen über die Zusammenarbeit von Roche und Veeva bei der Transformation des Digital Content Management finden Sie unter: veeva.com/Roche.

Über Veeva Systems

Veeva Systems ist ein führender Anbieter von cloudbasierter Software für die internationale Life-Science-Branche. Veeva konzentriert sich auf Innovation, Produktqualität und Kundenerfolg. Die über 650 Kunden von Veeva reichen von weltweit führenden Pharmakonzernen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Neben dem Hauptsitz in der San Francisco Bay Area (USA) hat Veeva verschiedene Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

