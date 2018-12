Große Kursgewinne hat die BYD Aktie heute an der Börse in Hongkong zwar nicht eingefahren, mit 57,35 Hongkong-Dollar und 0,88 Prozent Gewinn ging es aus dem Handel. Dennoch zeichnen sich positive Impulse in der technischen Analyse der BYD Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...