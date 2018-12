Bisher hat Audi noch kein E-Auto auf dem Markt. Das soll sich aber ändern. Bis 2025 will der Autobauer 20 E-Autos und Hybride präsentieren und auch die Entwicklung in der Digitalisierung und dem autonomen Fahren ausbauen.

Audi will innerhalb der nächsten fünf Jahre 14 Milliarden Euro für die Entwicklung von Elektroautos, Digitalisierung und autonomem Fahren ausgeben. Bis 2025 will die Ingolstädter VW-Tochter etwa zehn vollelektrische und weitere zehn Hybrid-Fahrzeuge anbieten. "Wir gehen unseren Weg in die E-Mobilität sehr zielgerichtet und werden uns ...

