Oldenburg (ots) - In Oldenburg in Holstein sind nun passend zur Weihnachtszeit Weihnachtsengel unterwegs. Zwar ohne Flügel, aber dafür ganz in Weiß und das mitten im Winter. Immer mehr Besucher stehen vor der Herausforderung, das richtige Geschenk zu finden. Welcher Duft ist angesagt? Kann man mit Kirschpralinen noch punkten? Welches Buch ist gerade beliebt. Wie schaffe ich es, dass mein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk ein Volltreffer wird?



Der Weihnachtsengel berät beim Einkaufen in der Oldenburger Fußgängerzone. "So etwas gibt es nicht im Internet. Der Engel ist ein erfahrener Einkaufberater, der weiß, was gerade angesagt ist.", verrät Stadtmanager Alexander Hass.



Benötigen Sie Hilfe beim Tragen von Taschen? Suchen Sie einen Verbündeten, der bei Ihnen bleibt, während die bessere Hälfte einkaufen geht? Benötigen Sie wichtige Tipps, auch Last-Minute noch ein Geschenk zu finden. Der Oldenburger Einkaufsengel ist da, wenn man ihn braucht.



Um sicher zu gehen, sollte man mit ihm einen Termin vereinbaren. Wie das Stadtmarketing mitteilt, soll es ein Last-Minute-Service werden. Für einige Menschen steht Weihnachten oft überraschend vor der Tür. Am Mittwoch, den 19.12. und am Donnerstag, den 20.12. in der Zeit von 11.00 Uhr - 17:00 Uhr startet diese neue Dienstleistung. Dann steht der Strahlemann bereit, um für die Oldenburger und Gäste kostenfrei da zu sein.



Wer einen Termin mit dem Shoppingberater machen möchte, sende einfach seinen Terminwunsch an einkaufsengel@stadtmarketing-oldenburg.de.



Dabei sollte stehen, wie der Engel beim Shopping helfen kann.



Eingeführt hat der Stadtmanager das Ganze nicht ganz uneigennützig. "Ich weiß ehrlich gesagt auch nie, was ich verschenken soll. Daher freue ich mich immer über kreative Tipps aus meinem Umfeld", so Hass weiter.



https://oldenburg-holstein.de/



Pressekontakt: Stadtmarketing Oldenburg Markt 1 - 23758 Oldenburg in Holstein Tel. +49(0)4361/498-155 E-Mail: alexander.hass@stadt-oldenburg.landsh.de