Mainz (ots) - Markiert das dritte Quartal 2018 eine Umkehr in der Insolvenzentwicklung in Frankreich? Nach Einschätzung des Kreditversicherers Coface ja. Denn nach zwei Jahren Verbesserung stiegen die Insolvenzen nun wieder um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Diese Entwicklung dürfte 2019 anhalten. Coface prognostiziert plus 0,8 Prozent gegenüber diesem Jahr. 2018 wird die Ganzjahresbilanz noch auf minus 3,4 Prozent hinauslaufen.



Den Hauptanteil an den Firmenpleiten haben kleine Unternehmen unter 500.000 Euro Umsatz. Neun von 13 Regionen im Land sind betroffen, besonders der Großraum Paris (Île-de-France). Den stärksten Anstieg verzeichnen die Branchen Transport (+19,7%), darin vor allem Taxiunternehmen (+43%), Landwirtschaft und Fischerei (+15,2%), Bau (+1,9%) und individuelle Dienstleistungen (+8,8%). Diese Sektoren machen zusammen fast die Hälfte aller Insolvenzen aus.



