Begleitend zu dem Ausbau der Produktionskapazitäten werden die Büro- und Lagerflächen in Malaysia ebenfalls erweitert. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch sein Vertriebsnetz in Hanoi, Vietnam, ausbauen, um in der Region die Markenpräsenz zu erhöhen und den Kundenservice zu verbessern. Weltweite Präsenz und Innovationen Kraiburg TPE vertraut seit vielen Jahren auf seine drei Produktionsstätten in Waldkraiburg (Deutschland), Atlanta (Georgia, USA) und Kula Lumpur (Malaysia), um die Lieferung seiner TPE-Compounds langfristig zu garantieren. "Unser Erfolg im Markt gründet sich auf eine starke Kundenorientierung, weltweite Präsenz und Richtung gebende Innovationen", sagt CEO Franz Hinterecker, und fügt hinzu: "Die kontinuierliche Investition in das internationale Netzwerk unserer Produktions- und Vertriebsniederlassungen ist ein tragendes Element dieser Strategie." Der konsequente Ausbau der Produktionskapazitäten folge dem strategischen Ansatz des Unternehmens, sich auf die eigenen Kernkompetenzen zu konzentrieren, teilte Kraiburg TPE weiter mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...