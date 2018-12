FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CANACCORD CUTS KIER GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 525 (1200) PENCE - CFRA CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1620 (1650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 690 (720) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS GOCOMPARE PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 930 (955) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RELX PRICE TARGET TO 1785 (1820) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COBHAM TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 120 (115) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 640 (635) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 580 (515) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 630 (590) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES RIGHTMOVE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 530 (440) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 980 (900) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.17% TO 7050 (CLOSE: 7062.41) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES BT GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 320 (240) PENCE - HSBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 430 (440) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS KIER GROUP PRICE TARGET TO 482 (994) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1466 (1420) P - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES LOOKERS WITH 'BUY' - LIBERUM INITIATES PENDRAGON WITH 'HOLD' - MERRILL LYNCH CUTS ROLLS ROYCE GROUP TO 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH CUTS SENIOR PLC TO 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS CONSORT MEDICAL PRICE TARGET TO 1320 (1430) PENCE - 'OUTPERFORM'



