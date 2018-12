Der GBP/USD brach aus seiner asiatischen Konsolidierungsphase nach oben aus und so konnte in der vergangenen Stunde die 1,2800 überwunden werden. Der jüngste Anstieg in der vergangenen Stunde beruht auf der Veröffentlichung der Meinung des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs, da dieser sagte, dass UK den Art. 50 einseitig widerrufen kann. ...

