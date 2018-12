Die Verkehrsminister der EU-Staaten haben höhere Sozialstandards für Lkw-Fahrer festgezurrt. So sollen sie künftig in ihrer wöchentlichen Ruhezeit von 48 Stunden nicht mehr im Lkw schlafen dürfen und häufiger heim fahren.

Die EU-Verkehrsminister haben sich mehrheitlich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern in Europa geeinigt. Für gleiche Arbeit am gleichen Ort solle gleicher Lohn gelten, teilte Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer in der Nacht auf Dienstag in Brüssel mit.

Außerdem sollten die Fahrer ihre wöchentliche Ruhezeit nicht mehr in ihren Führerhäusern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...