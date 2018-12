Bei Bayer gab es jüngst wieder einmal schlechte Neuigkeiten. Der Dax-Konzern kündigte am vergangenen Donnerstag an, weltweit rund 12.000 Stellen abzubauen. Davon betroffen wäre also mehr als jede zehnte Stelle des Unternehmens. Rund 900 Arbeitsplätze sollen dabei in der Pharmaforschung wegfallen, rund 1100 im Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln, weitere 4100 im Pflanzenschutzbereich...

Den vollständigen Artikel lesen ...