Das heiße Jahr und die lange Trockenheit wirken für die Autofahrer immer noch nach. Im Süden und Westen Deutschlands müssen sie deutlich mehr für den Sprit bezahlen als im Norden und Osten. Was Autofahrer wissen müssen.

Für Autofahrer in den südlichen Bundesländern und in Nordrhein-Westfalen ist keine Entwarnung in Sicht. Sie werden wohl noch bis Weihnachten und darüber hinaus mit hohen Benzin- und Dieselpreisen leben müssen. Denn die Pegelstände des Rheins und seiner Nebenflüsse bleiben niedrig und das macht Benzin teuer.

Die Rohölpreise sind deutlich gesunken. Wie wirkt sich das an den Tankstellen aus?In der Tat sind die Preise für Rohöl seit ihrem Höchststand Anfang Oktober um mehr als 20 Dollar je Barrel (159 Liter) gefallen, von mehr als 84 auf weniger als 62 Dollar für die Nordsee-Sorte Brent. Das gilt auch nach dem Preisschub am Montag. An den Zapfsäulen hat sich dieser Rückgang nur mit Verzögerung und nicht so ausgeprägt bemerkbar gemacht. Superbenzin ist von einem Spitzenpreis von 1,54 auf 1,47 Euro je Liter zurückgefallen, Diesel von 1,45 auf 1,37 Euro je Liter. Der November war laut ADAC der teuerste Tankmonat.

Dann sind die Preise an den Tankstellen zu hoch?Auf den ersten Blick sieht das so aus. Die Preise für Benzin und Diesel bewegen sich in aller Regel ungefähr parallel mit den Rohölpreisen, mit Abweichungen nach unten und oben. Es handelt sich jedoch um bundesweite Durchschnittspreise. Ein genauerer Blick zeigt, dass die regionalen Preisunterschiede gegenwärtig extrem hoch sind. In besonders teuren Städten wie Konstanz oder Trier müssen die Autofahrer mehr als 1,50 Euro für den Liter Diesel und 1,60 Euro für Super bezahlen. In Rostock oder Lübeck kostet Diesel dagegen nur 1,27 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...