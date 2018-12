Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der Vorweihnachtszeit feiert ProSieben den fünften DISNEY DAY am zweiten Adventssonntag (09.12.) mit der Free-TV-Premiere von Jon Favreaus abenteuerlichem Remake des Klassikers "The Jungle Book" (20:15 Uhr).



Der Kinohit ist der krönende Abschluss eines Programmtags, wie es im deutschen Fernsehen keinen zweiten gibt: Schon um 7:40 Uhr wird ProSieben mit dem Kurzfilm "Mickys Filmabend" zum Sender mit der Maus. Danach geht es verrückt-amüsant weiter mit der Free-TV-Premiere des TV-Remakes "Freaky Friday" (7:50 Uhr). Natürlich dürfen animierte Highlights wie "Rapunzel - Neu verföhnt" (13:25 Uhr) und "Die Monster-AG" (15:25 Uhr) nicht fehlen. Aufgelockert wird der DISNEY DAY durch über den Tag verstreute, überraschende und witzige Specials: U.a. sind Kurzfilme zu den Animationshits "Die Unglaublichen", "Die Monster AG" und "Rapunzel - Neu verföhnt", sowie Making-ofs zu den Neuverfilmungen von "Mary Poppins Rückkehr" und "Ralph reichts 2: Chaos im Netz" zu sehen.



"The Jungle Book": Jon Favreau bringt Disneys Klassiker ins digitale Zeitalter 49 Jahre nach Walt Disneys ikonischer Zeichentrick-Animationsfassung von Rudyard Kiplings gleichnamiger Geschichtensammlung nahm sich Regisseur Jon Favreau erneut des Stoffs an. Und der "Iron Man"-Macher hatte ein paar ganz neue Ideen: So bewegt sich Mogli in einer komplett vor Greenscreen aufgenommenen virtuellen Welt, mit Tieren, die absolut überzeugend mittels Motion-Capture-Technik zum Sprechen gebracht werden. Die Effekte erhielten 2017 sogar einen OSCAR®, während der Film im Kino mit annähernd einer Milliarde US-Dollar Einspielergebnis zu den erfolgreichsten des Jahres gehörte.



Inhalt: Seit ihn der schwarze Panther Baghira als Baby im Urwald fand, wurde der Junge Mogli (Neel Sethi) liebevoll von der Wölfin Raksha wie ihr eigenes Junges aufgezogen. Die Wölfe beschützen das Menschenkind vor allen Gefahren, doch als der hinterhältige Tiger Shir Khan nach Jahren in ihr Revier zurückkehrt, müssen sie eine schwere Entscheidung treffen: Der mörderische Räuber will keinen Menschen im Dschungel dulden und droht damit, das Rudel anzugreifen. Doch Mogli beschließt, nicht zuzulassen, dass die Wölfe getötet werden und macht sich mit seinem Mentor Baghira auf den Weg zu den Menschen. Doch die Reise zum nächsten Dorf ist voller Gefahren ...



Hier der ganze DISNEY DAY auf ProSieben im Überblick:



-7:40 Uhr: "Mickys Filmabend" USA 2015, Animation -7:45 Uhr: "Ralph reichts 2"- Das große ProSieben TV-Special zum Film D 2018, TV-Special -7:50 Uhr: "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" USA 2018, Komödie Free-TV-Premiere -9:40 Uhr: "Die Jagd zum magischen Berg" USA 2009, Action -11:20 Uhr: "Die Unglaublichen: Jack-Jack Attack" USA 2005, Animation -11:25 Uhr: "Verwünscht" USA 2007, Komödie -13:20 Uhr: "Mary Poppins' Rückkehr" - Das große ProSieben TV-Special zum Film D 2018, TV-Special -13:25 Uhr: "Rapunzel - Neu verföhnt" USA 2010, Animation -15:20 Uhr: "Rapunzel - Verföhnt, Verlobt, Verheiratet " USA 2012, Animation -15:25 Uhr: "Die Monster AG" USA 2001, Animation -17:10 Uhr: "Die Monster Uni: Party Central" USA 2013, Animation -17:25 Uhr: "Fluch der Karibik" USA 2003, Abenteuer -20:15 Uhr: "The Jungle Book" USA 2016, Abenteuer Free-TV-Premiere



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Kira Mindermann



Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2