Barclays hat das Kursziel für Glencore nach dem jüngsten Investorentag von 400 auf 370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wie von ihm erwartet, sei der Investorentag des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers allgemein etwas enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Ian Rossouw in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schritt des Managements jedoch, 100 Prozent des freien Barmittelflusses auszuschütten, bedeute zumindest dass 14 Prozent des Börsenwertes 2019 an die Investoren zurückfließe. Die Aktie bleibe weiterhin sein "Top Pick"./ck/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-12-04/12:01

ISIN: JE00B4T3BW64