Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach der Übernahme des Onkologie-Spezialisten Tesaro von 1650 auf 1620 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung von Tesaro sei "happig", schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Dienstag vorliegenden Studie, was auch der Grund für die Kursverluste der GlaxoSmithKline-Aktie gewesen sein dürfte. Der Experte sorgt sich neben dem hohen Kaufpreis auch um die Bilanz des britischen Pharmariesen./bek/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-12-04/12:03

ISIN: GB0009252882