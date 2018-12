FRANKFURT (Dow Jones)--Die Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP hat auch im November deutliche Spuren auf dem deutschen Automarkt hinterlassen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, lag die Zahl der neu zugelassenen Pkw mit 272.674 um 9,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits im Oktober waren die Neuzulassungen in Deutschland um 7,4 Prozent zurückgegangen. Im September - also dem Monat, in dem das neue Abgasmessverfahren erstmals verpflichtend zum Einsatz kam - waren die Neuzulassungen sogar regelrecht eingebrochen. Für das Monate Januar bis November ergibt sich ein kleines Zulassungsplus von 0,4 Prozent auf knapp 3,2 Millionen Pkw.

Von den deutschen Marken konnten BMW und Mini im November mit 11,5 Prozent bzw 27,9 Prozent zweistellige Zuwächse verzeichnen. Während Mercedes auf ein Zulassungsplus von 6 Prozent kam, war der Rückgang bei Porsche mit 54,6 Prozent am stärksten, gefolgt von Audi mit minus 42,6 Prozent und VW mit minus 15,4 Prozent. Mit einem Anteil von 18,1 Prozent war VW trotz des Rückgangs anteilsstärkste Marke. Bei den Importmarken stachen Mitsubishi und Volvo mit einem Plus von 30,6 bzw 30,1 Prozent hervor. Mit 6,3 Prozent war die Volkswagen-Tochter Skoda die anteilsstärkste Importmarke.

Trotz eines Rückgangs um 12,5 Prozent stellten Benziner mit 59,9 Prozent die häufigste Kraftstoffart dar, gefolgt von Diesel-Pkw, die mit einem Anteil von 34 Prozent um 10 Prozent zurückgingen. Hybrid-Fahrzeuge kamen auf einen Anteil an den Neuzulassungen von 4,3 Prozent, während Elektroautos gerade mal 1,6 Prozent ausmachten. Allerdings brachten sie es auf ein Plus von 40,6 Prozent.

