Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® (https://www.inf ortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204001?re=/de/Home) Technology, Inc. (TWSE: 2495) hat heute ein neues 25 Gb Ethernet (25GbE) Host-Board für EonStor GS 2000/3000/4000 (https://www.infortr end.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204002?re=/de/products/GS)-Speich ersysteme herausgebracht, das mehr Flexibilität bei Speicherkonfiguration und -bereitstellung bietet.



Angesichts des Leistungsgewinns bei der neuesten Generation von Prozessoren und SSDs erfordern auch Speichersysteme schnellere Datenleitungen, um I/O effizient über Netzwerke auszutauschen. Eine einzelne 25 GbE-Lane liefert die 2,5-fache Bandbreite und ist abwärtskompatibel mit 10 GbE, um eine reibungslose Umstellung mit maximaler Flexibilität zu garantieren. 25 GbE erfüllt die steigenden Leistungsanforderungen wie beispielsweise HPC, verteilte Anwendungen und Datenbank-Cluster.



Mit zwei 25 Gb/s Ethernet-Ports pro Board bietet Infortrend seinen Kunden eine hohe Netzwerk-Bandbreite. Dadurch werden Netzwerkengpässe deutlich reduziert und effizientere Speichersysteme bereitgestellt. Was die Konfiguration betrifft, kann ein Dual Controller GS 4000-System (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181 204003?re=/de/products/families/GS/4000)bis zu acht 25Gb/s Ethernet-Ports mit zwei Host-Boards je Controller unterstützen.



"Neue und innovative Anwendungen bringen Netzwerke mit einer Bandbreite von 10 GbE an ihre Grenzen. Mit unserem neuen 25 GbE Host-Board für EonStor GS-Systeme (https://www.infortrend.com/UrlCoun ter/DE/PR/25GbE/20181204002?re=/de/products/GS) bieten wir unseren Kunden eine Lösung, die mit ihrer Investition wächst und die beste Rendite bringt", sagte Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.



Über ein Firmware-Update lassen sich existierende GS 2000/3000/4000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/201 81204002?re=/de/products/GS)-Systeme auf das 25 GbE Host-Board heraufstufen. Das 25 GbE Host-Board ist schon bald auch für die EonStor DS-Speichersysteme erhältlich.



Klicken Sie hier hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR /25GbE/20181204002?re=/de/products/GS) für weitere Informationen zu EonStor GS-Speichersystemen.



Über Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/2018 1204001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



