Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Annäherungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China beim G20-Gipfel am Wochenende sorgten zum Wochenauftakt für eine deutlich sinkende Risikoaversion, so die Analysten von Postbank Research. Hierunter hätten als sicher geltende Assets wie Bundesanleihen gelitten. Zum gestrigen Handelsauftakt seien deren Renditen über alle Laufzeiten zunächst um 3 bis 4 Basispunkte nach oben gesprungen. Der Anstieg habe jedoch nur kurz gewährt, obwohl positive Nachrichten im Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien für sinkende Risikoprämien des Landes und zusätzlichen Abgabedruck bei Bundesanleihen gesorgt hätten. Im weiteren Tagesverlauf hätten die Renditen sukzessive nachgegeben. Per saldo hätten 10- und 2-jährige Bundesanleihen am Abend unverändert zum vergangenen Freitag mit 0,31% beziehungsweise -0,60% rentiert. Die 5-jährige Bundrendite habe 2 Basispunkte auf -0,25% zugelegt. ...

