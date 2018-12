Paris (www.anleihencheck.de) - Beim Geschehen an den Märkten kommt es bisweilen nur auf Worte und ihre Bedeutung an, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager La Financière de L'Echiquier.Auf seiner Pressekonferenz am 8. November 2018 habe der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (FED), Jerome Powell, gesagt, dass die Zinssätze "wahrscheinlich noch weit von neutral entfernt sind". Eine Aussage, die der eher restriktiven Haltung der FED und ihrem geldpolitischen Straffungsprogramm entspreche, das bis zu drei Zinsanhebungen für 2019 vorgesehen habe. Vor einigen Tagen habe Powell anlässlich einer Konferenz im Economic Club of New York jedoch erklärt, dass die Zinssätze "knapp unterhalb" der geschätzten Spanne des neutralen Zinsniveaus lägen und dass "die wirtschaftlichen Auswirkungen der allmählichen Zinserhöhungen unsicher sind". Diese von den Märkten als sehr akkommodierend empfundenen Äußerungen hätten zu einem starken Anstieg bei US-Aktien geführt. ...

