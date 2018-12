Ulm, Deutschland (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100066539 -



Im Sinne der vorbeugenden Verbrauchersicherheit ruft die GARDENA

Manufacturing GmbH die Akku-Rasenmäher PowerMax Li-40/37 (Art.

5038) und Li-40/41 (Art. 5041) zurück. Die Produkte wurden von Januar

2017 bis November 2018 in mehreren europäischen Ländern in Bau- und

Heimwerkermärkten sowie Gartencentern und in Online-Shops verkauft.



In hauseigenen Tests zeigte sich unter bestimmten Bedingungen bei

der Anwendung und Lagerung ein Kurzschluss in der Geräteelektronik,

der zu einer Feuergefahr führen kann.



Verbraucher werden gebeten, die Verwendung einzustellen, zur

Lagerung den Akku zu entnehmen und mit dem Gardena Service Kontakt

aufzunehmen, um die Rückführung des Rasenmähers zur Überarbeitung zu

organisieren: Husqvarna Schweiz AG, Tel. 062 887 37 00

(Erreichbarkeit: Mo - Fr 8 - 17 Uhr) oder E-Mail info@gardena.ch.



Die Sicherheit unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir

bitten um Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten.



Über GARDENA



Seit über 50 Jahren bietet GARDENA alles, was leidenschaftliche

Gärtner benötigen. Das breit gefächerte Sortiment umfasst innovative

Lösungen und Systeme für Bewässerung, Rasenpflege, Baum- und

Strauchpflege sowie die Bodenbearbeitung. Heute ist GARDENA ein in

Europa führender Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr

als 80 Ländern weltweit vertreten. GARDENA ist eine Marke der

Husqvarna Group. Weitere Informationen unter gardena.com.



Originaltext: GARDENA GmbH

Kontakt:

GARDENA GmbH

Heribert Wettels

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

Tel.: 0731 490-513

heribert.wettels@husqvarnagroup.com

www.gardena.de/presse