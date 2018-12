IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.: Ravenquest startet mit dem Verkauf von Cannabis

PM 18-31

4. Dezember 2018

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG. Vancouver, British Columbia: RavenQuest BioMed Inc. (das Unternehmen oder RavenQuest) - (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der ersten Transaktion zum Verkauf von Cannabis eine neue Ära seiner Geschäftstätigkeit einleitet. Das Unternehmen zählt damit zum exklusiven Kreis jener Firmen, die ihre Einnahmen aus dem legalen Verkauf von Cannabis in Kanada beziehen.

RavenQuest hat vor kurzem von Health Canada eine Verkaufslizenz für den Business-to-Business-Bereich (B2B) erhalten. Damit kann das Unternehmen auch Verkäufe an andere Lizenzhersteller tätigen. Im Rahmen von RavenQuests Cannabis-Verkaufstransaktion dient die B2B-Verkaufslizenz zum Verkauf von Cannabis aus dem Betrieb in Markham (Ontario) an einen großen, börsennotierten kanadischen Lizenzhersteller.

Wir sind an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte von RavenQuest angelangt und werden schon bald Einnahmen aus dem Verkauf von Cannabis generieren, freut sich CEO George Robinson. Wir erwarten in den kommenden Wochen in unserem Betrieb in Markham eine neue Ernte, die uns beachtliche Umsatzzuwächse bescheren wird. Wichtig ist vor allem, dass die Preise im B2B-Markt günstig und wettbewerbsfähig sind und jenen der Großhändler auf Provinzebene entsprechen. Das bedeutet, dass wir auf zahlreiche Vertriebskanäle zurückgreifen können und in der Lage sind, die sich bietenden Chancen für die Steigerung des Aktionärswerts zu nutzen. Unsere Botschaft an die Aktionäre ist einfach: RavenQuest hat mit dem Verkauf von Cannabis begonnen und wird auch weiterhin wettbewerbsfähige Preise anbieten, meint Robinson abschließend.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes, börsennotiertes Cannabisunternehmen und betreibt Geschäftsbereiche, die auf die Cannabisproduktion, Management- und Beratungsleistungen sowie spezielle Forschung und Entwicklung spezialisiert sind. RavenQuest ist ein lizenzierter Produzent mit Einrichtungen in Markham (Ontario) und Edmonton (Alberta). RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University in Montreal, in deren Mittelpunkt die Identifizierung von Sorten, die Pflanzenstabilisierung sowie die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze stehen. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Für das Board of Directors von

RAVENQUEST BIOMED INC.

George Robinson

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mathieu McDonald, Corporate Communications - 1-877-282-1586

RavenQuest BioMed Inc.

Suite 780 - 580 Hornby Street, Vancouver, BC, V6C 3B6

Tel/Fax: 1-877-282-1586

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Dazu zählen auch Aussagen über den Erhalt von Zahlungen für bzw. die erfolgreiche Auslieferung von Cannabis aus dem unternehmenseigenen Betrieb in Markham an ein großes, börsennotiertes Unternehmen; über die erfolgreiche Ernte von Cannabis im unternehmenseigenen Betrieb in Markham; über Umsatzzuwächse bzw. Einnahmen aus dem künftigen Verkauf von Cannabis; über die Fähigkeit des Unternehmens, zahlreiche Vertriebskanäle zu nutzen; dass die Preise von Cannabis im B2B-Markt auch weiterhin günstig und wettbewerbsfähig bleiben und jenen der Großhändler auf Provinzebene entsprechen; und dass das Unternehmen sein Cannabis auch weiterhin zu wettbewerbsfähigen Preisen verkaufen kann. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45373

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45373&tr=1

