Von lichttechnischem Grundlagenwissen über die Beleuchtungsplanung und eine intelligente Lichtsteuerung bis zu den Themen Sicherheit und Energieeffizienz - die knapp 30-seitige Broschüre soll fundierte Orientierung bieten und bei der lichttechnischen Gestaltung des Zuhauses helfen.

Das richtige Licht für jede Situation

Bei der Lichtplanung gilt es viele Aspekte zu berücksichtigen. »Mit unserer neuen Broschüre wollen wir dem interessierten Laien aufzeigen, was bei der Beleuchtung zu beachten ist und ihm praktische Tipps für die individuelle Planung an die Hand geben«, erklärt Michael Conradi von der Initiative Elektro+. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept stellt sicher, dass einerseits ausreichend Licht an Orten verfügbar ist, an denen gearbeitet wird, zum Beispiel in der Küche oder am Schreibtisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...