Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, GARDENA Manufacturing GmbH richiama i rasaerba la batteria PowerMax Li-40/37 (n. art. 5038) e Li-40/41 (n. art. 5041). I prodotti sono stati venduti tra gennaio 2017 e novembre 2018 in negozi faidate, centri di giardinaggio e negozi online di diversi paesi europei.



Test effettuati dall'azienda hanno evidenziato un cortocircuito nel sistema elettronico, durante l'uso e il rimessaggio in determinate condizioni, che potrebbe rappresentare un pericolo di incendio.



I consumatori sono invitati a interrompere l'uso, rimuovere la batteria per il rimessaggio e contattare GARDENA Service per organizzare la restituzione del rasaerba per una revisione: Husqvarna Italia S.p.A., Telefono 0039 341/203.111 (lun - ven 8:00 - 17:00) o e-mail assistenza.italia@it.husqvarna.com.



La sicurezza dei nostri prodotti è la nostra priorità assoluta. Ci scusiamo per l'inconveniente.



Informazioni su GARDENA



Da oltre 50 anni GARDENA soddisfa le esigenze degli appassionati di giardinaggio. Il nostro ampio assortimento di prodotti offre soluzioni e sistemi innovativi per l'irrigazione, la cura di prati, alberi e siepi e la lavorazione del terreno. GARDENA è un fornitore leader in Europa di attrezzi da giardinaggio di prima qualità che vengono distribuiti in oltre 80 paesi in tuto il mondo. GARDENA è un marchio di Husqvarna Group. Ulteriori informazioni su www.gardena.com.



Contatto: GARDENA GmbH Heribert Wettels Hans-Lorenser-Str. 40 89079 Ulm / Germania Tel.: 0341.203.111 heribert.wettels@husqvarnagroup.com