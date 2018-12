Der starke Rücksetzer bei GLAXOSMITHKLINE ist eine Chance. Die Veräußerung des asiatischen Geschäftes mit Gesundheitsgetränken an UNILEVER macht Sinn. Zeitgleich wird in den USA der Onkologiespezialist TESARO übernommen. Zwei Milliardendeals, für die Cheflenkerin Walmsley saldiert 1,2 Mrd. € aufwenden muss. So fokussiert man sich stärker auf das Kerngeschäft. 110 % Aufschlag waren gestern einigen zu viel, was 6 % im Kurs kostete, aber am Ende strategisch gutnachvollziehbar ist.



