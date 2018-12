Lloyd Fonds AG erwirbt mehrheitlich Hamburger Vermögensverwaltung mit 350 Mio. EUR AuM DGAP-News: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Ankauf/Fusionen & Übernahmen Lloyd Fonds AG erwirbt mehrheitlich Hamburger Vermögensverwaltung mit 350 Mio. EUR AuM 04.12.2018 / 12:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lloyd Fonds AG erwirbt mehrheitlich Hamburger Vermögensverwaltung mit 350 Mio. EUR AuM - Erwerb von 90 Prozent der Vermögensverwaltung Lange Assets & Consulting GmbH, Put-Option für die verbleibenden 10 Prozent - Weiterer Schritt bestätigt Umsetzung der Strategie 2019+ - Geldmarktnaher Fonds wird Bestandteil der Lloyd Fonds-Publikumsfonds - Neue Firmenzentrale der Lloyd Fonds AG in Hamburg ab Q2 2019 Hamburg, 4. Dezember 2018. Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) haben heute im Zuge der weiteren Umsetzung der Strategie 2019+ den mehrheitlichen Erwerb der Lange Assets & Consulting GmbH beschlossen. Der Erwerb erfolgt im Wege einer gemischten Sacheinlage von 90 Prozent der Geschäftsanteile der Lange Assets & Consulting GmbH gegen Ausgabe neuer Aktien der Lloyd Fonds AG und Zahlung einer zusätzlichen Barkomponente. Daneben wird ein Optionsrecht für den Veräußerer eingeräumt, die verbleibenden 10 Prozent der Gesellschaftsanteile nach frühestens vier Jahren zu veräußern. Die Summe aller Kaufpreiskomponenten ist sowohl vom Ergebnis als auch von der Entwicklung der Assets under Management (AuM) der Lange Assets & Consulting GmbH abhängig. Die Kaufpreiszahlungen erfolgen über sieben Jahre und in der Höhe wird ein Kaufpreis im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Der Einbringungsvertrag mit den Gesellschaftern der Lange Assets & Consulting GmbH wird noch heute notariell beurkundet. Der Vollzug des Einbringungsvertrages unterliegt Vollzugsbedingungen, unter anderem dem erfolgreichen Abschluss eines Inhaberkontrollverfahrens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, und wird frühestens mit Wirkung zum 31. März 2019 erfolgen, dann rückwirkend zum 1. Januar 2019. Lange Assets & Consulting GmbH: Verwaltetes Vermögen von 350 Mio. EUR Die Lange Assets & Consulting GmbH wurde Ende 2005 unter der Firmierung AVG Vermögensverwaltungs-GmbH gegründet und hat die Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gem. § 32 Abs. 2 S. 1 KWG. Gründungsmitglieder sind die Hamburger Kaufleute Axel Sven Springer, John Jahr, Oliver Heine und der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Lange. Mittlerweile verwaltet die Hamburger Vermögensverwaltung rund 350 Mio. EUR und zählt neben der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden auch die Fondsberatung des geldmarktnahen ASSETS Defensive Opportunities UI (Anteilsklasse A, WKN: A1H72N, Anteilsklasse B, WKN: A1JGBT) zu ihren Geschäftsfeldern. Konsequente Umsetzung der Strategie 2019+ Mit der Akquisition der Lange Assets & Consulting GmbH baut die Lloyd Fonds AG im Zuge der Umsetzung der Strategie 2019+ ihre Kompetenz in der Vermögensverwaltung für wohlhabende Kunden auf. Die LF-Vermögen, die dritte Säule des neuen Geschäftsmodells, umfasst ein klassisches Produktangebot für Family Offices sowie für vermögende private und institutionelle Kunden. Achim Plate, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lloyd Fonds AG: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Lange und seinem Team einen erfahrenen Vermögensverwalter an unsere Seite holen konnten, der in der Branche einen erstklassigen Ruf genießt. Damit bieten wir zukünftig als Vermögensverwalter ein einzigartiges Leistungsangebot in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld: Lloyd Fonds-Publikumsfonds mit aktivem Asset-Management, einem digitalen Portfolio-Management und eine individuelle, direkte Vermögensverwaltung für vermögende und institutionelle Kunden sowie Family Offices." Auch Thomas Lange, geschäftsführender Gesellschafter der Lange Assets & Consulting GmbH überzeugt die Strategie 2019+ der Lloyd Fonds AG: "Dass wir uns verändern müssen, war mir spätestens mit der letzten MiFiD II - Novelle bewusst geworden. Dass wir eine Hamburger Lösung für unsere Zukunft und ein so starkes Team im Hintergrund gefunden haben, freut mich umso mehr. Zukünftig kann ich wieder das tun, was mir am meisten Freude bereitet, mich um meine Kunden und den ASSETS Defensive Opportunities UI kümmern." John Jahr, Gesellschafter der Lange Assets Consulting GmbH kommentiert: "Mit diesem Schritt sehen wir im Gesellschafterkreis die Weichen zukunftsweisend in einem sehr gut diversifizierten Verbund mit der Lloyd Fonds AG gestellt." Prognose Entwicklung der AuM im LF-Vermögen erreicht Das Wachstum der AuM soll der wesentliche Treiber der zukünftigen Ergebnisse der Lloyd Fonds AG sein. Wie bereits auf der Hauptversammlung 2018 berichtet, erwartet das Management im Jahr 2019 ein AuM-Volumen von mehr als 1 Mrd. EUR, kombiniert in der LF-Linie und dem LF-System und im LF-Vermögen von mehr als 0,2 Mrd. EUR. Dazu Klaus M. Pinter, CFO der Lloyd Fonds AG: "Mit der Akquisition der Lange Assets & Consulting mit einem insgesamt verwalteten AuM-Volumen von rund 350 Mio. EUR werden wir unser prognostiziertes Ziel im Segment LF-Vermögen im Jahr 2019 erreichen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Thomas Lange und seinem Team." Geldmarktnaher Fonds wird Bestandteil der Lloyd Fonds-Publikumsfonds Der geldmarktnahe ASSETS Defensive Opportunities UI, der auch zukünftig durch die Lange Assets & Consulting GmbH gemanagt wird, ergänzt die eigene geplante aktiv gemanagte Publikumsfondslinie bestehend aus Aktien-, Misch- und Rentenfonds. Wie bereits im November berichtet, wurde dafür ein erfahrenes Team von drei Fondsmanagern gewonnen. Zum 1. Januar 2019 werden Christian Reindl, Charterted Financial Analyst (CFA), und Maximilian Thaler, CFA, sowie Dr. Tobias Spies den neu in München eröffneten Standort des Hamburger Vermögensverwalters verstärken. Ab Q2 2019 neue Firmenzentrale an der Alster Die Lloyd Fonds AG wird ihre Firmenzentrale in Hamburg verlegen. Der neue Standort des bankenunabhängigen, börsennotierten Vermögensverwalters liegt im Büroneubau "An der Alster 42". Der Umzug ist für das 2. Quartal 2019 vorgesehen. Über die Lloyd Fonds AG: Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) positioniert sich als börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Das Geschäftsmodell der Lloyd Fonds AG stützt sich auf drei Säulen: die LF-Linie, das LF-System und die LF-Vermögen. Die LF-Linie besteht aus Lloyd Fonds-Publikumsfonds mit aktivem Asset-Management. Das LF-System stellt Kunden eine durch ein digitales Portfolio-Management optimierte Vermögensverwaltung zur Verfügung. Schwerpunkt der Säule LF-Vermögen ist eine individuelle, direkte Vermögensverwaltung für wohlhabende und institutionelle Kunden sowie Family Offices. Ziel der Strategie 2019+ ist, dass die Lloyd Fonds AG mittelfristig ein führender Vermögensverwalter in Deutschland wird. 