BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die in der Nacht erreichte Verständigung der Eurogruppe auf Reformmaßnahmen für die Währungsunion als großen Durchbruch gelobt. "Das ist ein Aufbruch für Europa", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung in Brüssel. Die vereinbarten Reformen machten "einen riesigen Unterschied", und noch am Anfang des Jahres hätte wahrscheinlich kaum jemand mit derartigen Fortschritten gerechnet. "Ich glaube, dass wir große Durchbrüche erzielt haben, was die Weiterentwicklung der Eurozone angeht."

Die europäischen Finanzminister hatten sich nach 16stündigen Gesprächen vor allem auf Eckpunkte für eine Weiterentwicklung des Euro-Rettungsfonds ESM verständigt, der die Letztsicherung für den Bankenabwicklungsfonds SRF übernehmen soll. Zudem sollen Länder mit gesunden Wirtschaftsdaten leichter an vorsorgliche Mittel des ESM kommen können, wenn sie unverschuldet in Schwierigkeiten geraten.

Die Arbeiten an einem Eurozonen-Budget, aus dem nach den Vorstellungen Deutschlands und Frankreichs Maßnahmen für die Wettbewerbsfähigkeit und zur Stabilisierung gespeist werden sollen, sollen fortgesetzt werden, wenn die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder bei ihrem Gipfel am 14. Dezember dafür ein Mandat erteilen. In ihrem Statement nach der Sitzung hielt die Eurogruppe allerdings fest, diese Arbeiten sollten sich auf Instrumente für mehr Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit beziehen, während über die Notwendigkeit und Ausgestaltung einer Stabilisierungsfunktion "keine gemeinsame Sichtweise" erreicht worden sei.

ESM wird zu europäischem Währungsfonds

Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang auch der Vorschlag einer Arbeitslosenrückversicherung genannt. Ihn hatte Scholz gegen viel Kritik auf die Agenda gebracht. Der Bundesfinanzminister zeigte sich aber "sehr zuversichtlich", am Ende die Zustimmung aller für ein Eurozonen-Budget zu bekommen. "Das Projekt ist Teil der Agenda, die jetzt beginnt, und wird sich dann zusammen mit dem mehrjährigen Haushaltsrahmen, den wir noch ab 2021 aufzustellen haben, konkretisieren."

Scholz betonte, mit den Brüsseler Beschlüssen sei es insgesamt "gelungen, dafür zu sorgen, dass wir mehr Sicherheit in das Bankensystem bekommen". Dass der Bankenabwicklungsfonds eine Letztsicherung durch den ESM erhält, sei "ein großer Fortschritt", auf den viele lange gewartet hätten. "Wir werden den ESM zu so etwas wie einem europäischen Währungsfonds weiterentwickeln", sagte der deutsche Finanzminister.

Unmittelbar nach der Tagung kam aber schon Kritik bei der Opposition in Deutschland auf. "Die Ergebnisse der Eurogruppe sind enttäuschend", erklärten die Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner und Sven-Christian Kindler. Sie forderten einen eigenen Haushalt mit ausreichend Geld. Die vorsorgliche Kreditlinie sei wegen zu hoher Zugangshürden nutzlos, der Eurozonen-Haushalt habe bisher kein Geld, und eine europäische Arbeitslosenrückversicherung sei nicht einmal Thema gewesen. "Damit haben sich die Finanzminister vor den wichtigsten Entscheidungen gedrückt", so die Grünen.

