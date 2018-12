Nach 16 Stunden Verhandlungen in der Nacht präsentieren die Euro-Finanzminister minimale Veränderungen der Euro-Architektur. Resistenter gegen Krisen wird die Gemeinschaftswährung so nicht.

Vielleicht lag es am Schlafmangel, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Minimalkompromiss zur Eurozone am Dienstag morgen so euphorisch kommentierte. Der Vize-Kanzler sprach von einer "großen Sachen", die den Ministern gelungen sei, von "einem ganz großen Schritt nach vorne" und gar von "einer Sternstunde" für die Eurozone. Nüchtern betrachtet enthält der erzielte Kompromiss zur Vertiefung der Eurozone, der von den Staats- und Regierungschefs am 14. Dezember noch offiziell verabschiedet werden muss, kaum etwas, das den Euro dauerhaft stärken kann.

Denn beschlossen worden ist relativ wenig. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), der bisher schon die Rettungsprogramme verantwortete, soll zur Letztsicherung für den Bankenabwicklungsfonds bereitstehen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch Großbanken abgewickelt werden können. Die Glaubwürdigkeit des Bankenabwicklungsfonds steigt, aber damit auch die Gefahr, dass am Schluss doch wieder der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, wenn eine Bank bankrott geht.

Gleichzeitig soll der ESM Kreditlinien ohne Konditionalität bereitstellen können für Länder, die in eine Krise geraten, obwohl sie zuvor gut gewirtschaftet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...