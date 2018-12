Diese Woche könnte es für das Morphosys Management spannend werden: Denn das Unternehmen will sich bei einem "Investor & Analyst Event" in New York präsentieren. Könnten da einige institutionelle US-Investoren bzw. Wall Street Trendsetter von einem Investment in eigene Aktien überzeugt werden? Das wird sich zeigen. Was gab es zuletzt bei Morphosys an Neuigkeiten? Den 1. Advent nutzte das Unternehmen laut eigenen Angaben, um auf der 60. Jahrestagung der "American Society of Hematology (ASH)" in ... (Peter Niedermeyer)

