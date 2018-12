Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte gegen Mittag um 0,05 Prozent auf 161,74 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,28 Prozent.

Marktbeobachter erklärten die Kursgewinne am deutschen Rentenmarkt mit der trüberen Stimmung an den Aktienmärkten. Nach der euphorischen Stimmung zum Wochenauftakt nach einer vorläufigen Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA habe eine Gegenbewegung an den Finanzmärkten eingesetzt.

Auch bei italienischen Anleihen zeigte sich eine Gegenbewegung. Nachdem am Vortag noch Medienberichte über einen Kompromissvorschlag der italienischen Regierung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission zu einem deutlichen Rückgang der italienischen Renditen geführt hatte, legten die Renditen zuletzt wieder etwas zu.

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hatte am Dienstag einen Vorschlag angekündigt. Er sei dabei, abschließend einen Vorschlag zu erarbeiten, den die Europäische Union nicht außer Acht lassen könne, sagte Conte der italienischen Zeitung "Avvenire". Allerdings nannte der Regierungschef keine Details oder Zahlen.

Am Dienstag dürften die Impulse durch Konjunkturdaten eher gering ausfallen. Weder in Europa noch in den USA stehen besonders entscheidende Wirtschaftszahlen an. Auftritte wichtiger Zentralbanker sind ebenfalls rar gesät. In Großbritannien wird sich jedoch Notenbankchef Mark Carney vor einem Parlamentsausschuss zum Brexit-Vertragstext der Regierung äußern./jkr/tos

ISIN DE0009652644

AXC0154 2018-12-04/12:47