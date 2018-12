Die Euphorie über den zwischen den USA und China am Wochenende vereinbarten "Waffenstillstand" im seit Monaten schwelenden Handelskonflikt, scheint auch an der Wall Street bereits verflogen zu sein. Nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn gibt der Future auf den S&P-500 am Dienstag vorbörslich um 0,5 Prozent nach. Bereits im asiatischen Geschäft ging es überwiegend abwärts und auch in Europa geben die Indizes aktuell leicht nach.

In den bereits in der kommenden Woche anstehenden ersten Verhandlungen soll der als China-Kritiker bekannte Handelsbeauftragte des US-Präsidenten, Robert Lighthizer, das Zepter für die USA in die Hand nehmen, heißt es am Markt. "Dies verspricht kein ruhiges Fahrwasser für die bevorstehende Verhandlungsrunde zu werden", so Analyst Hao Zhou von der Commerzbank. Derweil soll US-Finanzminister Steven Mnuchin zu verstehen gegeben haben, dass Peking konkrete Versprechungen in den Verhandlungen eingehen müsse, ergänzt der Teilnehmer.

Am Mittwoch, den 5. Dezember, wird an der Wall Street kein Handel stattfinden, denn der Tag ist zum nationalen Gedenktag für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush ausgerufen worden. Die Agenda der Konjunkturdaten ist am Dienstag leer.

Unter den Einzelwerten legen Cronos vorbörslich um 7,1 Prozent zu. Der Cannabis-Produzent verhandelt mit dem Tabakkonzern Altria über ein mögliches Investment des Malboro-Herstellers in das kanadische Unternehmen. Noch sei aber keinerlei Übereinkunft erzielt worden, und es sei keineswegs sicher, dass die Gespräche in einer wie auch immer gearteten Transaktion münden würden, gab Cronos zu bedenken.

Der Einzelhändler Restoration Hardware hatte nachbörslich Geschäftszahlen für das dritte Quartal über den Markterwartungen vorgelegt und zudem seinen Ausblick für das vierte Quartal und das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft sprang sie jedoch um 19,6 Prozent nach oben.

Ebenfalls noch nicht gehandelt wird die Aktie des Apple-Zulieferers Cirrus Logic. Das Unternehmen hatte seinen Ausblick für das dritte Geschäftsquartal aufgrund der jüngsten Schwäche des Mobilfunkmarktes gesenkt. Im Handel nach dem Börsenschluss am Montag gab die Aktie um 6 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2018 06:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.