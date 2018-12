Die Verbände Cewep und Eswet werben in Brüssel für die Müllverbrennung als Senke für Treibhausgasemissionen. In einem gemeinsamen Positionspapier der beiden Verbände zur "Langfristigen EU-Strategie zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen" heißt es, dass bei einer ordnungsgemäßen Abfallbewirtschaftung in der EU jährlich weit mehr als 200 Mio Tonnen CO2-Äquivalente vermieden werden könnten. Die thermische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...