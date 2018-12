Alphatiere in Gruppenarbeiten, Sprachbarrieren und eng getaktete Abgabefristen: Wer einen MBA in der Tasche haben will, muss einiges auf sich nehmen. Vier Studenten erzählen, warum es sich dennoch lohnt.

Von den hohen Kosten mal abgesehen, brauchen Master of Business Administration-Absolventen "Mühe, Schweiß und Tränen", wie es wohl Winston Churchill formulieren würde. Die Studenten selbst berichten von schlaflosen Nächten und Selbstzweifeln. Dennoch sagen sie: Ich würde diese Erfahrung immer weiterempfehlen. Vier Erfahrungsberichte.

Auf dem Weg zum neuen Job

Anja Wintermeyer, 29 Jahre, nebenberuflich MBA-Studentin an der WHU Otto von Beisheim Business School of Management:

Den alten Job im Digitalbereich einer Unternehmensberatung hatte sie satt. Anja Wintermeyer wollte sich weiterentwickeln. Die studierte Informatikerin merkte schnell, dass ihre IT-Kenntnisse ihr zwar immer einen Arbeitsplatz sichern. Doch für höhere Managementebenen brauche sie noch andere Kenntnisse.

Da schien das MBA-Studium die perfekte Lösung zu sein. "Natürlich könnte ich mir das BWL-Wissen über Jahre anlernen. Aber nun kann ich das gezielt und kompakt in 18 Monaten machen", sagt sie. Deswegen sitzt sie nun freiwillig jeden Samstag und Sonntag in der Uni. Unter der Woche arbeitet sie Vollzeit. Abends bereitet sie Gruppenarbeiten und wissenschaftliche Berichte vor. Work-Life-Balance ist derzeit unmöglich. Wintermeyer lebt eher eine Work-Work-Balance. "Manchmal bin ich schon erstaunt, wie man das alles hinkriegt. Aber mir macht das Spaß. Ich freue mich wirklich jedes Mal darüber, in die Uni zu gehen."

Unter den vielen MBA-Angeboten kam für sie nur die WHU Otto Beisheim School of Management in Frage. "Mir ist der wissenschaftliche Aspekt des Studiums besonders wichtig. Da die WHU als einzige Business School Mitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist, fiel mir die Entscheidung leicht."

Kurz nach Beginn des Studiums hat sie auch eine neue Stelle im digitalen Strategieteam der Telekom angenommen. Für Wintermeyer ergänzen sich die beiden Welten perfekt. "Ich kann alles direkt in der Praxis anwenden", sagt sie.

Kaum habe sie in der Uni etwas über Management Incentives, also Anreize und Belohnungen, gelernt, überträgt sie das neue Wissen auf ihren Job. Sie ist sensibilisiert für den Konflikt, wenn etwa zwei Projekte voneinander abhängig sind, aber die formulierten Ziele gegeneinander laufen. "Durch den Stoff in der Uni habe ich das einfach sofort im Blick", erklärt sie.

Gerade für Menschen, die kein BWL studiert haben, sei der Stoff spannend und wichtig. Neben der fachlichen Erfahrung sei aber die persönliche Entwicklung entscheidend. "Wir arbeiten in festgelegten Gruppen, stehen alle unglaublich unter Druck und durchleben zusammen extrem stressige Zeiten. Das schweißt zusammen." Hinzu kämen Seminare, wo der eigene Führungsstil, das Auftreten und die Persönlichkeit reflektiert werden. Das bringe die Entwicklung stark voran, so Wintermeyer. "Dieses Studium ist die beste Entscheidung meines Lebens."

Eine eigene Firma aufbauen

Isabel Worch, 38 Jahre, Vollzeit MBA-Studium an der IESE Business School in München

"Das erste Jahr ist hauptsächlich ein Stresstest", sagt Isabel Worch. Dabei kennt sie Druck und eine hohe Arbeitsbelastung auch schon aus ihren vorherigen Jobs sehr gut. Doch der MBA war noch eine Spur härter. "Eigentlich ...

