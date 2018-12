DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.781,50 -0,33% +1,97% Euro-Stoxx-50 3.196,02 -0,59% -8,79% Stoxx-50 2.944,72 -0,37% -7,34% DAX 11.379,54 -0,75% -11,91% FTSE 7.009,46 -0,75% -8,13% CAC 5.019,41 -0,68% -5,52% Nikkei-225 22.036,05 -2,39% -3,20% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,76 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,94 52,95 +1,9% 0,99 -6,6% Brent/ICE 62,96 61,69 +2,1% 1,27 -0,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,30 1.230,82 +0,7% +8,48 -4,9% Silber (Spot) 14,56 14,38 +1,2% +0,17 -14,1% Platin (Spot) 804,65 809,00 -0,5% -4,35 -13,4% Kupfer-Future 2,80 2,80 +0,2% +0,01 -16,3%

Die Ölpreise setzen ihre Erholungsrally der Vortage ungebremst fort. Im Vorfeld des am Donnerstag beginnenden Opec-Treffens mehren sich die Spekulationen, dass dort Förderkürzungen verabredet werden, zumal sich Saudi-Arabien und Russland darauf am Rande des G20-Treffens am vergangenen Wochenende weitgehend bereits verständigt haben. Hinzu kommt der schwächelnde Dollar als Preistreiber. Er macht das in Dollar gehandelte Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Freude über den zwischen den USA und China am Wochenende vereinbarten "Waffenstillstand" im seit Monaten schwelenden Handelskonflikt, scheint auch an der Wall Street bereits verflogen zu sein. Nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn deutet sich eine schwächere Eröffnung an. Bereits im asiatischen Geschäft ging es überwiegend abwärts und auch in Europa geben die Indizes aktuell leicht nach. In den bereits in der kommenden Woche anstehenden ersten Verhandlungen soll der als China-Kritiker bekannte Handelsbeauftragte des US-Präsidenten, Robert Lighthizer, das Zepter für die USA in die Hand nehmen, heißt es am Markt. "Dies verspricht kein ruhiges Fahrwasser für die bevorstehende Verhandlungsrunde zu werden", so Analyst Hao Zhou von der Commerzbank. Unter den Einzelwerten legen Cronos vorbörslich kräftiger zu. Der Cannabis-Produzent verhandelt mit dem Tabakkonzern Altria über ein mögliches Investment des Malboro-Herstellers in das kanadische Unternehmen. Noch sei aber keinerlei Übereinkunft erzielt worden, und es sei keineswegs sicher, dass die Gespräche in einer wie auch immer gearteten Transaktion münden würden, gab Cronos zu bedenken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem deutlichen Plus am Vortag geht es an den Börsen in Europa am Dienstag bereits wieder nach unten. Unter stärkeren Gewinnmitnahmen leiden nach dem Aufwärtsschub vom Wochenanfang vor allem die Autotitel. Für wieder stärker aufkommende Zweifel an der US-chinesischen Annäherung im Handelsstreit sorgt, dass seitens China kaum etwas zu hören ist über die laut US-Präsident Donald Trump gemachten Zusagen - beispielsweise die Zölle auf Autoimporte betreffend. Dazu verunsichern Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie Präsidentenberater Larry Kudlow, die sich wenig zuversichtlich für das Zustandekommen eines umfassenden Handelsabkommens mit China zeigen. Die Einigung im Handelsstreit auf zunächst kaum mehr als einen 90-tägigen Verzicht auf weitere Strafzölle klang schon zu Beginn der Woche für viele Akteure nicht überzeugend. Nachdem der Absatz der deutschen Autos in den USA am Vortag bereits schwächelte, schrumpft auch der deutsche Automarkt. Die Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP hat auch im November deutliche Spuren auf dem deutschen Automarkt hinterlassen. Der europäische Subindex der Auto-Werte büßt 2,0 Prozent ein. Rückenwind für Linde kommt von der Aufnahme der Aktie in den Stoxx-50-Index, die Aktie handelt bei dem schwächeren Gesamtmarkt unverändert. Für Linde verlieren Barclays ihren Platz im Auswahlindex der 50 größten Unternehmen Europas. Daneben konzentriert sich der Markt auf der Käuferseite vor allem auf konjunkturunabhängige Titel. Im Plus notiert der Sektor der europäischen Lebensmittel- und Getränkehersteller.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:39 Mo, 17:07 % YTD EUR/USD 1,1393 +0,35% 1,1387 1,1359 -5,2% EUR/JPY 128,48 -0,41% 128,63 128,98 -5,0% EUR/CHF 1,1338 +0,06% 1,1339 1,1329 -3,2% EUR/GBP 0,8893 -0,33% 0,8915 0,8913 +0,0% USD/JPY 112,78 -0,75% 112,96 113,56 +0,1% GBP/USD 1,2812 +0,69% 1,2769 1,2744 -5,2% Bitcoin BTC/USD 4.000,02 +2,4% 4.008,77 3.882,12 -70,7%

Das Pfund erhält am Dienstag Rückenwind von zwei Seiten. Zu einen hat in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof um die Brexit-Erklärung der zuständige Generalanwalt die Ansicht vertreten, dass für Großbritannien eine einseitige Rücknahme möglich ist. Artikel 50 des EU-Vertrags zum Austritt aus der Union lasse dies zu. Daneben ist der britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe von 53,2 auf 53,4 gestiegen. Er habe sich damit bereits den achten Monat über der Expansionsschwelle von 50 gehalten, so die Datenanalysten von IHS Markit.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat die Euphorie des Vortages über den vorübergehenden "Waffenstillstand" im Handelskonflikt zwischen den USA und China schnell wieder nachgelassen. Am Dienstag ging es mit den Aktienkursen mehrheitlich auf breiter Front bergab. Tagesverlierer war mit einem Minus von 2,4 Prozent mit deutlichem Abstand der Nikkei-Index. Der Schanghai-Composite hingegen drehte gegen Handelsende in den positiven Bereich und schloss 0,4 Prozent höher. Kritiker hatten sich bereits zum Wochenstart über die Aktienrally gewundert, denn US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping hatten lediglich ein 90-tägiges Moratorium für weitere Zollschritte vereinbart, die bestehenden Handelszölle aber bestätigt. Für Skepsis sorgte, dass es bislang keine Bestätigung aus China über angeblichen Zusagen an Trump gibt. Nach einer siebentägigen Gewinnphase sprachen Beobachter mit Blick auf Tokio auch von Gewinnmitnahmen. Daneben belastete eine deutliche Aufwertung des Yen. Autoaktien gehörten zu den größeren Verlierern. Dass China laut Trump Entgegenkommen bei den Zöllen auf Autoimporte signalisiert haben soll, wurde bislang seitens der Chinesen nicht bestätigt. In Seoul zählten Technologiewerte wie Samsung und SK Hynix mit Abgaben von über 2 Prozent zu den schwächsten. In Australien schloss der ASX-200 im Minus - belastet vom schwer gewichteten Finanzsektor. Die australische Zentralbank hatte ihren Leitzins auf dem historischen Tief von 1,5 Prozent bestätigt.

CREDIT

Kaum ausgeweitet zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten, auch wenn die zuversichtlichen Töne vom US-chinesischen Treffen mittlerweile vermehrt in Zweifel gezogen werden. Allerdings sind die Geld-Brief-Spannen am CDS-Markt sehr weit, was auf ein eher wenig liquides Geschäft deutet. Etwas Sorgen macht dem Markt die Auswahl der Verhandler bei den anstehenden Gesprächen zwischen den beiden Ländern: Mit Wirtschaftsberaters Peter Navarro und dem Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer hat Donald Trump zwei zwei China-Kritiker damit beauftragt, die Verhandlungen leiten. Dies verspreche kein ruhiges Fahrwasser für die bevorstehende Verhandlungsrunde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Audi investiert 14 Milliarden Euro ins "Fahren in der Zukunft"

Audi wird ähnlich wie die Muttergesellschaft Volkswagen viel Geld in Zukunftsthemen stecken und damit seine Neuausrichtung beschleunigen. Von 2019 bis Ende 2023 plant das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 14 Milliarden Euro Vorleistungen in Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren.

Evotec forscht zusammen mit Leo Pharma im Bereich Hautkrankheiten

Das Biotechnologieunternehmen Evotec wird in den kommenden beiden Jahren gemeinsam mit der Leo Pharma Wirkstoffe für den Bereich Hauterkrankungen erforschen. Finanzielle Details dieser Allianz mit leistungsbasierter Vergütung mit dem dänischen Unternehmen nannte Evotec nicht.

Biotest übt Exklusiv-Option für Technologieplattform Albumod aus

Die Biotest AG übt eine Option auf die exklusiven Nutzungsrechte an der Technologieplattform Albumod aus. Die vom Biotechunternehmen Affibody entwickelte Technologie ist darauf ausgelegt, durch die Verlängerung der Verweildauer von Biopharmazeutika im Blutkreislauf die Wirksamkeit dieser Medikamente potentiell zu steigern.

Ado Properties schließt Refinanzierungsserie ab

Das Immobilienunternehmen Ado Properties hat seine jüngste Refinanzierungsserie mit der Aufnahme eines Darlehens im Volumen von 90 Millionen Euro abgeschlossen. Besagtes Darlehen ist den Angaben zufolge mit bereits bestehenden Sicherheiten aus dem Carlos-Portfolio besichert, das die Gesellschaft 2015 von der Deutschen Wohnen erworben hatte.

Pantaflix erwartet wegen Projektverschiebung 2018 Verlust

Das Medienunternehmen Pantaflix wird 2018 rote Zahlen schreiben. Die Münchener Gesellschaft begründete die Gewinnwarnung am Dienstag mit einer Verzögerung bei der Umsatzrealisierung. Zwei bereits hergestellte Filmprojekte würden erst im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen.

NordLB erhält vier Angebote von potenziellen Investoren

Die NordLB kommt mit ihren Bemühungen um einen neuen Investor voran. Wie die Landesbank mitteilte, sind vier Angebote für eine mögliche Beteiligung eingegangen. Nach einer ersten Analyse der Angebote wollen die Träger der Bank nun kurzfristig weitere Sondierungsgespräche über wesentliche Rahmenbedingungen mit den Bietern führen.

Boehringer findet Käufer für Spanien-Tochter MPC

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim wird seine spanische Tochter Malgrat Pharma Chemicals an die AGC Group verkaufen. Die Transaktion hänge noch von der Zustimmung der Kartellbehörden sowie der Erfüllung weiterer Bedingungen ab, teilte AGC, ein Anbieter von Glas, Chemikalien und High-Tech-Materialien mit.

Ryanair und Gewerkschaft Cockpit einigen sich auf Eckpunktepapier

Die Billigfluglinie Ryanair und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben sich rund elf Monate nach dem ersten Pilotenstreik auf ein Eckpunktepapier verständigt. Bis Ende März wollen beide Seiten insgesamt vier Tarifverträge auf der Grundlage deutschen Rechts schließen, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Zumtobel verdient trotz rückläufiger Umsätze mehr

Zumtobel hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 trotz rückläufiger Umsätze mehr verdient. Bedingt durch Wechselkurseffekte und einen intensiven Preiswettbewerb sanken die Erlöse um 4,7 Prozent auf 595,1 Millionen Euro. Auf seinem wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien machte der Konzern rund 15 Prozent weniger Umsatz.

Cannabis-Produzent Cronos spricht mit Altria über Beteiligung

Der Cannabis-Produzent Cronos verhandelt mit dem Tabakkonzern Altria über ein mögliches Investment des Malboro-Herstellers in das kanadische Unternehmen. Noch sei aber keinerlei Übereinkunft erzielt worden, und es sei keineswegs sicher, dass die Gespräche in einer wie auch immer gearteten Transaktion münden würden, gab Cronos zu bedenken.

Disney erhöht Messlatte für Bonus beim CEO

Walt Disney hat nach Aktionärskritik die Messlatte für den Bonus an der Unternehmensspitze höher gelegt. In Zukunft muss CEO Robert Iger höhere Ziele erreichen, um seinen 100-Millionen-US-Dollar Aktienbonus im Jahr 2021 einzusammeln. Mehrere Aktionärsschützer hatten das derzeitige Verfahren kritisiert.

December 04, 2018 06:59 ET (11:59 GMT)

