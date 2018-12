Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts026/04.12.2018/13:00) - Die kompakten GreenTech EC-Antriebe von ebm-papst mit der integrierten K4-Regelelektronik haben ihre Flexibilität bereits in vielen Anwendungsbereichen bewiesen. Mit der Software driveSTUDIO ist jetzt die individuelle Anpassung an die jeweilige Anforderung aus der Applikation noch einfacher und vor allem auch intuitiv möglich. Die Antriebe kommen in Medizin- und Textiltechnik ebenso wie in Logistik und Verpackungstechnik oder im weiten Feld der industriellen Automation zum Einsatz. Die neue Parametrier-Software driveSTUDIO erlaubt sowohl erfahrenen Applikationsingenieuren als auch Anwendern mit wenig Programmierkenntnissen einen schnellen Einsatz. Drei unterschiedliche Parametrierebenen stehen dafür bereit. Unterschiedliche Benutzerlevel Im einfachsten Level "Demo" beispielsweise genügen bereits wenige Klicks auf der übersichtlichen Bedienoberfläche, um den Antrieb im Drehzahl-, Drehmoment- oder Positioniermodus zu starten und sich die aktuellen Werte anzeigen zu lassen. Im Parametrier-Level hingegen kann der Anwender bei Bedarf die Standardeinstellungen des Antriebs in logischer Reihenfolge menügeführt verändern. Funktionsdiagramme unterstützen ihn bei allen notwendigen Eingaben, z. B. für Regelkreise, Referenzfahrt oder die Einstellung der Beschleunigungs- und Bremsrampe. Aber auch in der Programmiersprache "C" erfahrene Anwender profitieren von der neuen Software: Im Scripting-Level können sie z. B. für Testläufe beliebige Fahrsequenzen frei programmieren. Servicebereich für Firmware-Updates Zusätzlich bietet die Software einen Servicebereich, z. B. für die Wiederherstellung der Werkseinstellungen, Firmware-Updates, zum Laden von Fahrprofilen oder zum Auslesen von Betriebsdaten und Fehlerspeichern. Für den Motoranschluss an den PC wird ein Standard-USB-Adapter verwendet. Systemvoraussetzungen Das neue Inbetriebnahme- und Service-Tool läuft auf allen PCs mit Windows Betriebssystem. Es steht in Deutsch und Englisch ab Ende November 2018 zum kostenlosen Download unter http://www.ebmpapst.com/drivestudio bereit. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 2 Mrd. Euro. ebm-papst beschäftigt über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 48 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181204026

