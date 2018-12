Die Arbeitsstunden der Deutschen sind in diesem Jahr auf einem Rekordwert. Allerdings ist die Produktivität im Jahresvergleich gesunken.

In Deutschland ist im dritten Quartal mit 15,64 Milliarden Stunden so viel gearbeitet worden wie noch nie. Die Produktivität halte mit der Ausweitung des Arbeitsvolumens aber nicht Schritt, mahnte das IAB-Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag.

"Mit der demografischen Schrumpfung wird ein auf Beschäftigungsausweitung basierendes gesamtwirtschaftliches ...

