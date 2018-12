München - Die Reise-Website TripAdvisor präsentiert die Travellers' Choice-Gewinner für Restaurants. 527 Lokale in der Schweiz erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung in der Kategorie "Gehobene Küche" sowie zum ersten Mal auch in der Kategorie "Restaurants für jeden Tag". Darin werden Restaurants gewürdigt, die ein tolles Angebot an Gerichten zu jedem Anlass offerieren.

Das Ranking der kulinarischen Spitzenklasse wird in diesem Jahr vom Restaurant Waldhaus in Leukerbad angeführt. TripAdvisor-Reisende schätzen hier insbesondere die feine Küche, die grosse Weinkarte und das angenehme Ambiente durch den Klavierspieler. Für besondere Anlässe eignet sich zudem das Bayview in Genf mit seinem namensgebenden Seeblick. Esskultur vom Feinsten und ein hohes handwerkliches Niveau bringen dem Restaurant de l'Hotel de Ville in Crissier den dritten Platz ein. Neben den Städten Genf und Basel kristallisiert sich Luzern als Mekka für Geniesser heraus. Das Restaurant Hermitage lockt mit einer traumhaften Aussicht auf den Vierwaldstättersee und einer Auswahl an schmackhaften Fischgerichten. "Schlemmen am Wasser" können aber auch Gäste im Restaurant Balances. Liebhaber der asiatischen Küche ...

