Blockaden im ganzen Land, Ausschreitungen in Paris: Nun geht die Mitte-Regierung auf die Protestbewegung "Gelbwesten" zu. Reicht das auch, um den Sturm der Entrüstung zu beruhigen?

Nach wochenlangen Protesten lenkt die französische Regierung ein und verzichtet vorerst auf die angekündigte Erhöhung der Ökosteuer. Die Steuer unter anderem auf Benzin werde in den nächsten sechs Monaten nicht angehoben, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe am Dienstag in Paris. Eigentlich sollte die Erhöhung ab Januar greifen. Auch die Preise für Gas und Strom werden auf Eis gelegt. "Man müsste taub oder blind sein, um diese Verärgerung nicht wahrzunehmen", sagte Philippe. Über die Geschwindigkeit der Energiewende werde man sich Gedanken machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...