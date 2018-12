Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Erzeugerpreise steigen im Oktober überraschend kräftig

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Die Preise auf der Erzeugerstufe zogen im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent an, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Volkswirte hatten im Konsens ihrer Prognosen nur einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 4,9 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte lediglich auf ein Plus von 4,6 Prozent gelautet.

VDMA: Auftragseingang wächst kräftig trotz Verunsicherungen

Die Maschinenbauer in Deutschland haben im Oktober ihren Auftragseingang trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren kräftig steigern können. Insgesamt legten die Neuaufträge um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) meldete. "Die regionale Differenzierung wies dabei keine großen Unterschiede auf", erklärte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Chemiebranche schaut verhalten ins neue Jahr

Die fetten Jahre für die deutsche Chemieindustrie sind zunächst einmal vorüber. Handelskonflikte, Brexit und Abkühlung der deutschen Konjunktur werden im kommenden Jahr Spuren auch in Deutschlands drittgrößter Industrie hinterlassen. Sie wird zwar weiter wachsen, aber nicht mehr so deutlich wie in den Vorjahren. "Wir halten im kommenden Jahr ein bescheidenes Wachstum im Chemiegeschäft für erreichbar", sagte VCI-Präsident Hans Van Bylen in Frankfurt.

Deutscher Automarkt schrumpft im November weiter

Die Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP hat auch im November deutliche Spuren auf dem deutschen Automarkt hinterlassen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, lag die Zahl der neu zugelassenen Pkw mit 272.674 um 9,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits im Oktober waren die Neuzulassungen in Deutschland um 7,4 Prozent zurückgegangen.

Griechische Wirtschaft wächst im dritten Quartal kräftig

Das griechische Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal 2018 beschleunigt, was hauptsächlich auf einen stärkeren Konsum zurückzuführen ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im zweiten Quartal war das BIP um 0,4 Prozent gewachsen.

Südafrika überwindet Rezession

Die südafrikanische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2018 aus einer Rezession herausgekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der am weitesten entwickelten Volkswirtschaft Afrikas wuchs mit einer annualisierten Rate von 2,2 Prozent, wie die Statistikbehörde berichtete. Im zweiten Quartal war das BIP um 0,4 Prozent und im ersten Quartal um 2,6 Prozent geschrumpft.

Ölpreise steigen weiter - Spekulation auf Förderkürzung nimmt zu

Die Ölpreise setzen ihre Erholungsrally der Vortage ungebremst fort. Brentöl verteuert sich im europäisch dominierten Geschäft um fast 3 Prozent auf 63,43 Dollar je Barrel. Vom Tief am Freitag entspricht das einer Verteuerung um rund 9 Prozent. Anfang Oktober lag der Preis bei rund 85 Dollar.

Banken fragen etwas mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft leicht zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 6,599 Milliarden Euro nach 6,535 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 44 (Vorwoche: 41) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,064 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

Scholz: Einigung zu Eurozone-Reformen ist "Aufbruch für Europa"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die in der Nacht erreichte Verständigung der Eurogruppe auf Reformmaßnahmen für die Währungsunion als großen Durchbruch gelobt. "Das ist ein Aufbruch für Europa", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung in Brüssel. Die vereinbarten Reformen machten "einen riesigen Unterschied", und noch am Anfang des Jahres hätte wahrscheinlich kaum jemand mit derartigen Fortschritten gerechnet.

Letzte Sicherungslinie für EU-Bankenfonds kommt vor 2024

In ihren nächtlichen Verhandlungen haben sich die europäischen Finanzminister darauf verständigt, dass der Bankenabwicklungsfonds SRF eher als geplant eine zusätzliche Absicherung erhält. Der sogenannte "Common Backstop" soll schon vor 2024 bereit sein, wie Eurogruppenchef Mario Centeno in Brüssel bekanntgab. "Das ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung der Glaubwürdigkeit der Bankenunion", ergänzte der portugiesische Finanzminister.

China wertet Yuan so stark auf wie zuletzt im Juni 2017

Nach der Yuan-Rally des Vortages in Reaktion auf den zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping ausgehandelten Waffenstillstand im Handelskonflikt hat die chinesische Notenbank (PBoC) die eigene Währung am Dienstag 0,7 Prozent höher gefixt. Das ist die stärkste Aufwertung seit Juni 2017.

Generalanwalt hält einseitige Rücknahme von Brexit-Erklärung für möglich

In einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) um die Brexit-Erklärung hat der zuständige Generalanwalt die Ansicht vertreten, dass Großbritannien die Erklärung einseitig zurücknehmen kann. Er schlug dem Gericht in Luxemburg vor, in einem Urteil festzustellen, dass Artikel 50 des EU-Vertrags zum Austritt aus der Union dies zulasse. Wann eine Entscheidung fällt, blieb zunächst unklar.

Schwierige Einigung bei Reform der EU-Regeln für Lkw-Fahrer

In einer stundenlangen Verhandlungsrunde haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Position zur Reform der EU-Regeln für Lkw-Fahrer geeinigt. In der Nacht zu Dienstag stimmte der Rat der EU-Verkehrsminister für strengere Regeln für Fernfahrer außerhalb ihres Heimatmarktes. Länder wie Frankreich und Deutschland setzten sich damit gegen eine Front aus mehrheitlich östlichen EU-Ländern durch.

Ruhani droht erneut mit Blockade der Öllieferungen im Golf

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat erneut mit einer Blockade der Öllieferungen im Persischen Golf gedroht, sollten die USA die iranischen Ölexporte zu blockieren versuchen. "Amerika sollte wissen, dass es nicht fähig ist, den Export des iranischen Öls zu verhindern", sagte Ruhani bei einer Kundgebung in der Provinz Semnan. "Sollten sie es dennoch versuchen, wird kein Öl aus dem Persischen Golf exportiert werden."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 3Q Leistungsbilanz Überschuss 38,6 Mrd SEK

Schweiz Nov Verbraucherpreise -0,3% gg Vormonat

Schweiz Nov Verbraucherpreise +0,9% (PROGNOSE: +1,1%) gg Vorjahr

Brasilien Industrieproduktion Okt +0,2% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Okt +1,1% gg Vorjahr - IBGE

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.