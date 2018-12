Brüssel - Im Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel gibt es Bewegung - aber auch Forderungen der EU-Partner nach konkreten Zusagen der italienischen Regierung. Regierungschef Giuseppe Conte kündigte am Dienstag einen Vorschlag an die EU-Kommission an, mit dem er ein Vertragsverletzungsverfahren gegen sein Land abwenden will. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici machte nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel aber deutlich: "Es ist klar, dass wir Zusagen brauchen, die handfest, die sehr glaubhaft sein müssen."

Bereits am Montag hatte es von beiden Seiten Signale der Entspannung gegeben. Conte sagte der italienischen Zeitung "Avvenire" (Dienstag) nun, er erarbeite abschliessend einen Vorschlag, den die Europäische Union nicht ausser Acht lassen könne. In welche Richtung dieses Angebot gehen könnte, blieb unklar. Conte wollte ...

