Potsdam (ots) - Die Landesbausparkassen sind von über 26.000 Jugendlichen und jungen Leuten in der Kategorie "Beliebteste Bausparkasse" wieder zum diesjährigen Sieger bei den "YoungBrandAwards 2018" gewählt worden. Schon zum achten Mal in Folge konnte die LBS als Finanzdienstleister die meisten Stimmen der 16 bis 35 Jahre jungen Teilnehmer für sich gewinnen.



Bei den YoungBrandAwards wählen seit 2011 Jugendliche und junge Erwachsene ihre beliebtesten Marken. Beim diesjährigen Online-Voting standen 144 Marken zur Auswahl. Zu den weiteren Gewinnern gehören unter anderem Samsung (bestes Smartphone) und Kinder Schokolade von Ferrero (beste Schokolade). Die Sparkasse konnte sich ebenfalls zum wiederholten Male über den Siegertitel im Bereich Bank freuen.



Bei vielen jungen Menschen steht die eigene Immobilie weit oben auf der Wunschliste. Ein Bausparvertrag ist der erste Schritt zu einem kleinen Vermögen oder in die eigenen vier Wände. Durch die besondere Förderung von Staat und Arbeitgeber ist diese Anlageform für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders attraktiv. Einen besonderen Anreiz zum Sparen gibt es durch Förderungen wie Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmer-Sparzulage und Riester-Förderung.



